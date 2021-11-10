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На футбольному матчі серед юнаків сталася серйозна бійка: билися навіть батьки (відео)

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Середа 10 листопада 2021 08:01
На футбольному матчі серед юнаків сталася серйозна бійка: билися навіть батьки (відео) Фото: на футбольному полі сталася масова бійка (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Під час матчу юнацького чемпіонату України з футболу серед команд, вік гравців в яких не перевищує 17-ти років, сталася масова бійка, в якій взяли участь навіть батьки гравців "Інтера" з Дніпра і "Маріуполя".

Детальніше про інцидент читайте в матеріалі Styler нижче.

Масова бійка на футбольному полі почалася на 69-й хвилині матчу. Спочатку стався фол, завелися гравці, а потім до них підключилися батьки і близькі, які сиділи на трибунах.

Коли всі заспокоїлися, арбітр не став продовжувати гру і відвів всіх гравців обох команд з поля. Матч зупинили, коли рахунок на табло був 2:1 на користь "Маріуполя".

Масова бійка на футбольному полі (відео: YouTube)

Нагадаємо, в одному з українських магазинів секонд-хенду двоє покупців влаштували бійку. Хлопці не поділили футболку. Бійку в магазині зняли на відео.

Один хлопець повалив іншого на коробку з товаром, і збирався завдати удару, але розборонити забіяк зголосився чоловік, який забрав футболку розбрату і відійшов убік.

Ми також писали про те, що в Києві між двома компаніями сталася масова бійка через місце в черзі біля "Київ Фуд маркету".

На відео було видно, як кілька хлопців наносили удари один одному по обличчю. А в цей час люди з довгої черги спостерігали за тим, що відбувається.

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