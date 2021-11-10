На футбольному матчі серед юнаків сталася серйозна бійка: билися навіть батьки (відео)

Під час матчу юнацького чемпіонату України з футболу серед команд, вік гравців в яких не перевищує 17-ти років, сталася масова бійка, в якій взяли участь навіть батьки гравців "Інтера" з Дніпра і "Маріуполя".

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Масова бійка на футбольному полі почалася на 69-й хвилині матчу. Спочатку стався фол, завелися гравці, а потім до них підключилися батьки і близькі, які сиділи на трибунах. Коли всі заспокоїлися, арбітр не став продовжувати гру і відвів всіх гравців обох команд з поля. Матч зупинили, коли рахунок на табло був 2:1 на користь "Маріуполя". Масова бійка на футбольному полі (відео: YouTube)