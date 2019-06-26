Футболка от Louis Vuitton: кандидат в депутаты пришла к пенсионерам в дорогой обновке

Депутат Киевского городского совета Людмила Костенко, которая собирается баллотироваться на внеочередных парламентских выборах в Украине, организовала для жителей Оболони праздник, на котором появилась в дорогой футболке от Louis Vuitton. Об этом пишет издание Vesti.

На мероприятие, которое организовала Людмила Костенко собрались дети и пенсионеры. Она обсуждала с жителями района актуальные вопросы о столице и рассказывала свою предвыборную программу. Но как отметили в издании, жителям Оболони Костенко запомнится не тем, что она говорила, а во что была одета.

Людмила Костенко (vesti-ukr.com)

На Людмиле Костенко была футболка от Louis Vuitton, которая стоит более 13 тысяч гривен (около 500 долларов). Жителей возмутило то, что Костенко не умеет подбирать гардероб для посещения мероприятий. И это не первый скандал на Оболони с ее участием.

Людмила Костенко в футболке за 500 долларов (vesti-ukr.com)

Скриншот фото (vesti-ukr.com)

Ранее депутат решила поздравить детей с выпуском и вручила им медали с собственным именем: "Именно ты изменишь этот мир! Депутат Киевсовета Людмила Костенко". Медали были золотые и серебряные, но дети получили их независимо от своих оценок.

Рух "Честно" поинтересовался таким странным пиаром и Людмила Костенко объяснила, что она выпускает эти медали за свой счет.

"Медали-сувениры я дарю выпускникам уже четвертый год подряд. Стоимость одного – около 50 грн, оплачиваю собственными средствами. В лицее №157 я подарила 100 медалей. Это моя деятельность как мецената", - объяснила депутат.

Напомним, ранее мы писали о том, что кандидат в депутаты попала в громкий скандал.

А также писали о том, что народный депутат в Раде "выгуляла" сумку за 120 тысяч гривен.