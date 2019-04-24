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Народный депутат в Раде "выгуляла" сумку за 120 тысяч гривен

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 22:52
Народный депутат в Раде "выгуляла" сумку за 120 тысяч гривен
Нина Южанина пришла в Раду с дорогой сумкой (Коллаж РБК-Украина)

Пользователи сети отреагировали на стоимость сумки Нины Южаниной

Народный депутат от Блока Петра Порошенко и глава комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Нина Южанина появилась в здании парламента с дорогой сумочкой от Chanel. Об этом рассказала журналист Анна Стешенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Нина Южанина пришла в Верховную Раду с "сумочкой-легендой", классической моделью. По словам Стешенко, народный депутат теперь носит сумки обратной стороной, чтобы не было видно значка бренда, но ей все же удалось рассмотреть фирменный знак Chanel с узнаваемой black caviar.

Народный депутат в Раде &quot;выгуляла&quot; сумку за 120 тысяч гривен

Нина Южанина с дорогой сумкой в Раде (facebook.com/annasteshenko)

Журналистка отметила, что это сумочка стоит на данный момент четыре тысячи евро, а это более 120 тысяч гривен.

 

Нина Южанина с дорогой сумкой в Раде (facebook.com/annasteshenko)

Пользователи сети отреагировали на аксессуар народного депутата и написали множество возмущенных комментариев.

  • У них осталось мало времени, чтобы "выгулять" свои сумочки;
  • Так уже закончилась эпоха бедности;
  • Это те, которые получают удовольствие от своей работы;
  • Там и часики в порядке. Когда уже эра этого жлобства закончится?
  • Может она на олх подделку купила;
  • 100% на Троещине брала;
  • Успешному человеку это дорого?
  • Что за нищеброды? Где Биркинс я спрашиваю, где Биркинс?
  • Ну что, что дорогая сумка? Журналисты народ завистливый, все обувь, часы считают. До белья еще не добрались?

Также в комментариях к посту Стешенко отметили, что данная модель выпускается в 4 размерах и стоимость разная, в зависимости от количества ромбов со стороны кармана и параметров. И сумка, с которой Южанина пришла в Раду стоит 4800 евро.

Народный депутат в Раде &quot;выгуляла&quot; сумку за 120 тысяч гривен

Нина Южанина с дорогой сумкой в Раде (facebook.com/annasteshenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские политики почему-то начали резко худеть.

А также рассказывали о том, что нардепов застукали за интересным занятием в Раде.

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