Футболка від Louis Vuitton: кандидат у депутати прийшла до пенсіонерів в дорогий обновці

Депутат Київської міської ради Людмила Костенко, яка збирається балотуватися на позачергових парламентських виборах в Україні, організувала для жителів Оболоні свято, на якому з'явилася в дорогий футболці від Louis Vuitton. Про це пише видання Vesti.

На захід, який організувала Людмила Костенко зібралися діти та пенсіонери. Вона обговорювала з жителями району актуальні питання про столицю і розповідала свою передвиборну програму. Але як зазначили у виданні, жителям Оболоні Костенко запам'ятається не тим, що вона говорила, а у що була одягнена.

Людмила Костенко (vesti-ukr.com)

На Людмилі Костенко була футболка від Louis Vuitton, яка коштує понад 13 тисяч гривень (близько 500 доларів). Жителів обурило те, що Костенко не вміє підбирати гардероб для відвідування заходів. І це не перший скандал на Оболоні з її участю.

Людмила Костенко у футболці за 500 доларів (vesti-ukr.com)

Скріншот фото (vesti-ukr.com)

Раніше депутат вирішила привітати дітей з випуском та вручила їм медалі з власним іменем: "Саме ти зміниш цей світ! Депутат Київради Людмила Костенко". Медалі були золоті і срібні, але діти отримали їх незалежно від своїх оцінок.

Рух "Чесно" поцікавився таким дивним піаром та Людмила Костенко пояснила, що вона випускає ці медалі за свій рахунок.

"Медалі-сувеніри я дарую випускникам вже четвертий рік поспіль. Вартість одного – близько 50 грн, оплачую власними коштами. В ліцеї №157 я подарувала 100 медалей. Це моя діяльність як мецената", - пояснила депутат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кандидат у депутати потрапила в гучний скандал.

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