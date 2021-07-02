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Футболісти збірної почали говорити українською після "мовного скандалу"

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П'ятниця 02 липня 2021 13:13
Футболісти збірної почали говорити українською після "мовного скандалу" Українська збірна почала говорити і писати рідною мовою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Футболісти збірної України перед матчем з Англією на Євро 2020 заговорили рідною мовою.

Так, наприклад Руслан Малиновський, який раніше говорив російською, перейшов на державну мову під час прес-конференції. Також він спілкувався з журналістами англійською.

Так, під час передматчевої прес-конференції Роману Яремчуку та Руслану Малиновському задавали питання українською. Обидва лідери нашої збірної із задоволенням на них відповідали. При цьому - абсолютно без суржику.

"Ми побачили після останньої гри, що в футболі все можливо. І ми будемо дуже гарно готуватися до цієї гри", - сказав Малиновський.


Але це ще не все. Багато футболістів віднедавна українською мовою ведуть свої акаунти в соцмережах.

Наприклад, один з героїв Євро 2020 Георгій Бущан подякував українським фанатам за підтримку під час матчу зі шведами і написав, що "разом нас багато".

Футболісти збірної почали говорити українською після &quot;мовного скандалу&quot;

Скриншот (instagram.com/georgiybuschan)

Колега Жори по амплуа Андрій Пятов 2 липня привітав усіх причетних з днем спортивного журналіста. Свій пост воротар донецького "Шахтаря" також опублікував українською мовою.

"Вітаю всіх спортивних журналістів з професійним святом! Дуже поважаю вашу працю, з багатьма багато років товаришую та добре знаю, яка це важка робота.
Спортивні журналісти зі спортсменами і на тренуваннях, і на змаганнях. Вони працюють, коли ми на полі", - написав П'ятов.

Футболісти збірної почали говорити українською після &quot;мовного скандалу&quot;

Футболісти збірної почали говорити українською після &quot;мовного скандалу&quot;

Скріншот (instagram.com/piat30)

На сторінці в Instagram Андрія Ярмоленка також красуються пости українською мовою.

Футболісти збірної почали говорити українською після &quot;мовного скандалу&quot;

Скріншот (instagram.com/yarmolenkoandrey)

Не відстає і Сергій Сидорчук, він також в Instagram пише українською.

Футболісти збірної почали говорити українською після &quot;мовного скандалу&quot;

Скріншот (instagram.com/sydorchuksergey)

Молоді збірники також наслідують своїх більш досвідчених колег. Наприклад - Анатолій Трубін.

Футболісти збірної почали говорити українською після &quot;мовного скандалу&quot;

Скріншот (instagram.com/anatoliytrubin81)

Футболісти збірної почали говорити українською після &quot;мовного скандалу&quot;

Скріншот (instagram.com/tema_dovbyk)

Деякі шанувальники футболу вважають, що на "українізацію" футболістів вплинув недавній "мовний скандал", який розгорівся після гнівного посту Лариси Ніцой, яка дорікнула нашим гравцям у тому, що вони розмовляють російською в публічній площині.

Але, якщо придивитися, то деякі футболісти писали свої пости українською з самого початку Євро 2020.

Однак, дійсно, післяматчеві інтерв'ю та прес-конференції вони давали російською (всі, крім Яремчука, який завжди розмовляє українською).

Раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь відреагував на російську мову у збірній України.

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