Зінченко та його дружина похрестили маленьку донечку: неймовірні фото

Український футболіст Олександр Зінченко, який є півзахисником і лівим захисником лондонського "Арсеналу", а також збірної України, похрестив маленьку донечку Лею. У серпні цього року дівчинці виповниться перший рік.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Зінченко та його красуня-дружина, блогерка Влада Седан, зробили спільний допис в Instagram та розчулили фанів неймовірними фото.
Для важливої події пара підібрала стильні луки. Влада вдягла білу сукню в горошок. Елегантний комірець та акцент на талії підкреслили красу блогерки. Свій образ вона доповнила білими босоніжками на підборах.
А Зінченко приміряв ніжно-блакитний костюм, білосніжну футболку та сині лофери, які було підібрано в тон до одягу.
Маленьку Лею батьки вдягли у сукню, а на голові дитини можна було помітити білий бантик.
Святкування хрестин, як і наряди батьків й маленької Леї, було у синьо-блакитних кольорах. Гостей приймали за розкішним столом, прикрашеним трендовими букетами гортензій та вишуканим посудом.
Хрестини доньки Зінченка (фото: instagram.com)
"Наші теплі спогади з дня Хрещення Леї", - лаконічно підписали серію ніжних фото футболіст та його дружина.
У коментарях фани привітали Лею з хрещенням, а батьків з важливою для їхньої дитиною подією. Юзери пишуть:
До слова, раніше ми називали, 4 завидних холостяків збірної України.
Окрім цього, нещодавно які дружини футболістів не менш популярні, ніж їхні чоловіки.