Зінченко та його дружина похрестили маленьку донечку: неймовірні фото

Як минула подія

Для важливої події пара підібрала стильні луки. Влада вдягла білу сукню в горошок. Елегантний комірець та акцент на талії підкреслили красу блогерки. Свій образ вона доповнила білими босоніжками на підборах.

Зінченко похрестив доньку (фото: instagram.com)

А Зінченко приміряв ніжно-блакитний костюм, білосніжну футболку та сині лофери, які було підібрано в тон до одягу.

Маленьку Лею батьки вдягли у сукню, а на голові дитини можна було помітити білий бантик.

Святкування хрестин, як і наряди батьків й маленької Леї, було у синьо-блакитних кольорах. Гостей приймали за розкішним столом, прикрашеним трендовими букетами гортензій та вишуканим посудом.

Хрестини доньки Зінченка (фото: instagram.com)

"Наші теплі спогади з дня Хрещення Леї", - лаконічно підписали серію ніжних фото футболіст та його дружина.

Як реагує мережа

У коментарях фани привітали Лею з хрещенням, а батьків з важливою для їхньої дитиною подією. Юзери пишуть: