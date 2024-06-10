Зинченко и его жена покрестили маленькую дочурку: невероятные фото

Украинский футболист Александр Зинченко, который является полузащитником и левым защитником лондонского "Арсенала", а также сборной Украины, покрестил маленькую дочь Лею. В августе этого года девочке исполнится первый годик.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Зинченко и его красавица-жена, блогерша Влада Седан, сделали совместный пост в Instagram и впечатлили фанов невероятными фото.
Для важного события пара подобрала стильные "луки". Влада надела белое платье в горошек. Элегантный воротничок и акцент на талии подчеркнули красоту блогерши. Свой образ она дополнила белыми босоножками на каблуке.
А Зинченко примерил нежно-голубой костюм, белоснежную футболку и синие лоферы, которые были подобраны в тон к наряду.
Маленькую Лею родители одели в платье, а на голове ребенка можно было заметить белый бантик.
Празднование крестин, как и наряды родителей и маленькой Леи, было в сине-голубых цветах. Гостей принимали за роскошным столом, украшенным трендовыми букетами гортензий и изысканной посудой.
Крестины дочери Зинченко (фото: instagram.com)
"Наши теплые воспоминания со дня Крещения Леи", - лаконично подписали серию нежных фото футболист и его жена.
В комментариях фаны поздравили Лею с крещением, а родителей с важным для них событием. Пользователи пишут:
К слову, раньше мы называли, 4 завидных холостяка сборной Украины.
Кроме того, недавно какие жены футболистов не менее популярны, чем их мужья.