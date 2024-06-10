Зинченко и его жена покрестили маленькую дочурку: невероятные фото

Как прошлое событие

Для важного события пара подобрала стильные "луки". Влада надела белое платье в горошек. Элегантный воротничок и акцент на талии подчеркнули красоту блогерши. Свой образ она дополнила белыми босоножками на каблуке.

Зинченко покрестил дочь (фото: instagram.com)

А Зинченко примерил нежно-голубой костюм, белоснежную футболку и синие лоферы, которые были подобраны в тон к наряду.

Маленькую Лею родители одели в платье, а на голове ребенка можно было заметить белый бантик.

Празднование крестин, как и наряды родителей и маленькой Леи, было в сине-голубых цветах. Гостей принимали за роскошным столом, украшенным трендовыми букетами гортензий и изысканной посудой.

Крестины дочери Зинченко (фото: instagram.com)

"Наши теплые воспоминания со дня Крещения Леи", - лаконично подписали серию нежных фото футболист и его жена.

Как реагирует сеть

В комментариях фаны поздравили Лею с крещением, а родителей с важным для них событием. Пользователи пишут: