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Зинченко и его жена покрестили маленькую дочурку: невероятные фото

Понедельник 10 июня 2024 22:01
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Зинченко и его жена покрестили маленькую дочурку: невероятные фото Пара воспитывает двоих детей (фото: instagram.com)
Автор: Полина Иваненко

Украинский футболист Александр Зинченко, который является полузащитником и левым защитником лондонского "Арсенала", а также сборной Украины, покрестил маленькую дочь Лею. В августе этого года девочке исполнится первый годик.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Зинченко и его красавица-жена, блогерша Влада Седан, сделали совместный пост в Instagram и впечатлили фанов невероятными фото.

Как прошлое событие

Для важного события пара подобрала стильные "луки". Влада надела белое платье в горошек. Элегантный воротничок и акцент на талии подчеркнули красоту блогерши. Свой образ она дополнила белыми босоножками на каблуке.

Зинченко и его жена покрестили маленькую дочурку: невероятные фотоЗинченко покрестил дочь (фото: instagram.com)

А Зинченко примерил нежно-голубой костюм, белоснежную футболку и синие лоферы, которые были подобраны в тон к наряду.

Маленькую Лею родители одели в платье, а на голове ребенка можно было заметить белый бантик.

Празднование крестин, как и наряды родителей и маленькой Леи, было в сине-голубых цветах. Гостей принимали за роскошным столом, украшенным трендовыми букетами гортензий и изысканной посудой.

Зинченко и его жена покрестили маленькую дочурку: невероятные фото

Крестины дочери Зинченко (фото: instagram.com)

"Наши теплые воспоминания со дня Крещения Леи", - лаконично подписали серию нежных фото футболист и его жена.

Как реагирует сеть

В комментариях фаны поздравили Лею с крещением, а родителей с важным для них событием. Пользователи пишут:

  • "Самые искренние поздравления с радостным событием"
  • "Поздравляю, все такое красивое, счастье и здоровье Леи"
  • "Такие милые и красивые"
  • "Пусть Ангел-хранитель на каждом шагу оберегает вашу малышку"
  • "Такие хорошие фото, поздравляю".

К слову, раньше мы называли, 4 завидных холостяка сборной Украины.

Кроме того, недавно какие жены футболистов не менее популярны, чем их мужья.

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