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Футболист сборной Украины на Мальдивах исполнил свою детскую мечту

Автор: Роман Мирончук

Сергей Кривцов, защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины, отправился в отпуск со своей семьей в теплые края. Спортсмен выбрал для отдыха Мальдивы, где исполнил свою детскую мечту - съел арбуз зимой.

Об этом Кривцов рассказал в Instagram.

"Не люблю тяжелые завтраки, обычно это йогурт и какой-то фрукт. В детстве всегда мечтал съесть арбуз зимой", - написал он.

Кроме того, футболист опубликовал фотографию, на которой он сидит на пляже и наслаждается лучами теплого солнца. При этом в руках он держит тарелку с йогуртом, круассаном и кусочками арбуза.

Сергей Кривцов отдыхает на Мальдивах (фото: instagram.com/kriva4)

Пользователи сети прокомментировали его снимок.

  • А ты нормально так, в одной цветовой гамме с арбузом;
  • Ну что сказать, мечты сбываются получается;
  • Единственный из банды, кто не прячется от солнца;

Напомним, мы писали о том, что бразильский футболист Тайсон вернется в Украину, чтобы стать игроком харьковского "Металлиста" - этот клуб в следующем году имеет все шансы повысится в классе и снова выступать в Премьер-лиге.

Ранее известный украинский футболист Роман Максимюк в интервью признался, что сейчас работает грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. При этом у него есть тренерская лицензия, и он мечтает вернуться в футбол.

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