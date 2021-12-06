Известный украинский футболист работает грузчиком в маркете: "я очень хочу вернуться"

У него за плечами многолетний опыт в футболе и есть тренерская лицензия.

Известный украинский футболист Роман Максимюк дал интервью и признался, что сейчас работает грузчиком в одном из супермаркетов Луцка.

Об этом он рассказал в интервью для FanDay.

Кто такой Роман Максимюк

Роман Максимюк родился 14 июня 1974 года в Быткове, Ивано-Франковской области.

В 1991 году начал играть за ФК "Прикарпатье", потом его пригласили играть в "Зенит".

В 1999 году она даже стал обладателем Кубка России. После – он вернулся в Украину, где стал играть за киевскую команду "Динамо" и стал чемпионом Украины сезона 1999-2000.

В 2008 году перешел в казахский "Атырау", выступал за команду "Казахмыс". В 2010 году перешел в "Черноморец".

В 2011 году решил завершить футбольную карьеру. Бронзовый призер чемпионатов Украины в 2001 и 2004 году.

Сыграл пять матчей в составе сборной Украины по футболу на позиции полузащитника.

В 2017 году появилось объявление о том, что он станет главным тренером ФК "Тернополь", но через несколько дней стало известно, что он ушел из команды.

Дважды был женат. Первая жена оставила спортсмена ради его коллеги – Алиева. В Луцке женился во второй раз.

Как сложилась жизнь известного футболиста

Сейчас Максимюк живет в Луцке и работает грузчиком в одном из супермаркетов. Он признается, что хотел бы вернуться в футбол.

"Я сейчас работаю грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Вот такая у меня сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия и я хотел бы вернуться в футбол". – рассказал спортсмен в интервью.

Он также признался, что не понимает, почему непубличные украинцы могут свободно ездить на заработки в Россию.

"Вот скажите мне, почему наши заробитчане пачками ездят на работу в Россию? Они не публичны, им можно, а если человек публичный, то ему сразу говорят, что это неправильно. Я не понимаю этого", - сказал футболист.

Максимюк не уверен, что принял бы предложение о работе от российских футбольных клубов.

"Я очень хочу вернуться в футбол. Если бы предложение из России поступило, то я не знаю, что бы сделал", - подчеркнул спортсмен.