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Футболіст збірної України на Мальдівах здійснив свою дитячу мрію

Автор: Роман Мирончук

Сергій Кривцов, захисник донецького "Шахтаря" і збірної України, відправився у відпустку зі своєю сім'єю в теплі краї. Спортсмен вибрав для відпочинку Мальдіви, де здійснив свою дитячу мрію - з'їв кавун взимку.

Про це Кривцов розповів в Instagram.

"Не люблю важкі сніданки, зазвичай це йогурт і якийсь фрукт. У дитинстві завжди мріяв з'їсти кавун взимку", - написав він.

Крім того, футболіст опублікував фотографію, на якій він сидить на пляжі і насолоджується променями теплого сонця. При цьому в руках він тримає тарілку з йогуртом, круасаном і шматочками кавуна.

Сергій Кривцов відпочиває на Мальдівах (фото: instagram.com/kriva4)

Користувачі мережі прокоментували його знімок.

  • А ти нормально так, в одній колірній гамі з кавуном;
  • Ну що сказати, мрії збуваються виходить;
  • Єдиний з банди, хто не ховається від сонця;

Нагадаємо, ми писали про те, що бразильський футболіст Тайсон повернеться в Україну, щоб стати гравцем харківського "Металіста" - цей клуб наступного року має всі шанси підвищиться в класі і знову виступати в Прем'єр-лізі.

Раніше відомий український футболіст Роман Максимюк в інтерв'ю зізнався, що зараз працює вантажником в одному з супермаркетів Луцька. При цьому у нього є тренерська Ліцензія, і він мріє повернутися у футбол.

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