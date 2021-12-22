Футболіст збірної України на Мальдівах здійснив свою дитячу мрію

Сергій Кривцов, захисник донецького "Шахтаря" і збірної України, відправився у відпустку зі своєю сім'єю в теплі краї. Спортсмен вибрав для відпочинку Мальдіви, де здійснив свою дитячу мрію - з'їв кавун взимку.
Про це Кривцов розповів в Instagram.
"Не люблю важкі сніданки, зазвичай це йогурт і якийсь фрукт. У дитинстві завжди мріяв з'їсти кавун взимку", - написав він.
Крім того, футболіст опублікував фотографію, на якій він сидить на пляжі і насолоджується променями теплого сонця. При цьому в руках він тримає тарілку з йогуртом, круасаном і шматочками кавуна.
Сергій Кривцов відпочиває на Мальдівах (фото: instagram.com/kriva4)
Користувачі мережі прокоментували його знімок.
Нагадаємо, ми писали про те, що бразильський футболіст Тайсон повернеться в Україну, щоб стати гравцем харківського "Металіста" - цей клуб наступного року має всі шанси підвищиться в класі і знову виступати в Прем'єр-лізі.
Раніше відомий український футболіст Роман Максимюк в інтерв'ю зізнався, що зараз працює вантажником в одному з супермаркетів Луцька. При цьому у нього є тренерська Ліцензія, і він мріє повернутися у футбол.