Чому Соломатіна "попаяло"?

Закінчивши футбольну кар'єру у 2015 році, спортсмен став ходити на фанатську трибуну ЦСКА, де й долучився до ультраправих фанів клубу, на чолі яких стояв Станіслав "Іспанець" Орлов. Саме він і завербував Соломатіна.

Соломатін (праворуч) та Орлов (фото з відкритих джерел)

Так колишній футболіст почав їздити на Донбас. Зокрема, він возив бойовикам воротарські костюми, які використовували замість термобілизни...

Тепер же 47-річний Соломатін вирішив повністю поринути у злочинну діяльність "Еспаньйоли", взяти до рук зброю, щоб стріляти у мирних українців.

"Пікантності" рішенню зірки російського футболу надає те, що в сезоні 2004/2005 він грав за київський клуб "Оболонь" у вищому дивізіоні чемпіонату України. Тобто він знайомий з багатьма українськими футболістами, побував у багатьох містах нашої країни.

Андрій Соломатін (фото: ФК "Локомотив")

Додамо, що у вищезгаданому батальйоні воюють футбольні фанати з багаторічним досвідом участі у бійках та вкрай правими, найчастіше відверто нацистськими поглядами.

Учасники бандитського формування називають себе націоналістами та своєю метою називають "боротьбу з русофобією, яка процвітає на Заході та в Україні".

До речі, бойовики ПВК Española відрізняються татуюваннями: майже всі вони "забиті" свастиками, німецькими хрестами та популярною серед скінхедів павутинами. Але це не заважає путінському посіпаці Владиславу Суркову та депутатам "Єдіной Росії" підтримувати життєдіяльність батальйону фінансово.

Андрій Соломатін (фото: ФК "Локомотив")