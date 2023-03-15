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Игравший в Украине футболист вступил в ряды боевиков "ДНР": что известно

Андрей Соломатин решил стрелять в мирных украинцев (коллаж Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Известный российский футболист Андрей Соломатин, игравший даже в составе сборной РФ на Чемпионате мира 2002, отправился на Донбасс убивать мирных украинцев.

По информации росСМИ, экс-защитник московских ЦСКА и "Локомотива" сначала ездил на оккупированные РФ украинские земли в составе "гуманитарной миссии". А недавно футболист пополнил ряды созданного ультраправыми российскими фанатами батальона Española ("Эспаньола").

Почему Соломатина "попаяло"?

Закончив футбольную карьеру в 2015 году, спортсмен стал ходить на фанатскую трибуну ЦСКА, где и приобщился к ультраправым фанатам клуба, во главе которых стоял Станислав "Испанец" Орлов. Именно он и завербовал Соломатина.

Соломатин (справа) и Орлов (фото из открытых источников)

Так бывший футболист начал ездить на Донбасс. В частности, он возил боевикам вратарские костюмы, которые те использовали вместо термобелья…

Теперь же 47-летний Соломатин решил полностью окунуться в преступную деятельность "Эспаньолы", взять в руки оружие, чтобы стрелять в мирных украинцев.

"Пикантности" решению звезды российского футбола придает то, что в сезоне 2004/2005 он играл за киевский клуб "Оболонь" в высшем дивизионе чемпионата Украины. То есть, он знаком со многими украинскими футболистами, побывал во многих городах нашей страны.

Андрей Соломатин (фото: ФК "Локомотив")

Добавим, что в выше упомянутом батальоне воюют футбольные фанаты с многолетним опытом участия в драках и крайне правыми, зачастую откровенно нацистскими взглядами.

Участники бандитского формирования называют себя националистами и своей целью называют "борьбу с русофобией, которая процветает на Западе и в Украине".

К слову, боевики ЧВК Española отличаются татуировками: почти все они "забиты" свастиками, немецкими крестами и популярной среди скинхедов паутинами. Но это не мешает путинскому прихвостню Владиславу Суркову и депутатам "Единой России" поддерживать жизнедеятельность батальона финансово.

Андрей Соломатин (фото: ФК "Локомотив")

Ранее мы сообщали, что украинский футболист в Турции снял и выбросил в мусорку российский флаг.

Также мы писали, что россияне похвастались уникальным достижением украинского футболиста.

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