Український футболіст у Туреччині зняв і викинув у смітник російський прапор (відео)
Український футболіст, захисник ФК "Львова" Олексій Дитятьєв на зборах у Туреччині на території тренувальної бази помітив на флагштоку російський триколор і зняв прапор країни-агресора, після чого викинув на смітник.
Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram.
Також Дитятьєв опублікував у мережі відео, як спускали прапор РФ із флагштока біля будівлі готелю.
"Зовсім скоро ЗСУ це зроблять у всіх окупованих містах нашої країни. А поки почнемо з Турції", - йдеться в описі до ролика.
Футболіст додав, що після цього триколор віднесли до вбиральні, де він "трохи в туалеті полежав біля унітаза", а потім уже російський прапор був відправлений на смітник.
Відео: у Туреччині футболіст "Львова" Олексій Дітятьєв зняв російський прапор на території тренувальної бази
На зняття прапора РФ українським спортсменом у Туреччині відреагували у російському Слідчому комітеті, оголосивши на своєму сайті про початок розслідування, для чого підключили своє МЗС.
34-річний Дитятьєв родом із Нової Каховки, і це місто на Херсонщині сильно постраждав через російське повномасштабне вторгнення та окупацію.
Футболіст є переможцем Першої ліги України 2013/14, бронзовим призером Другої ліги України 2010/11, володарем Кубка Польщі 2019/20 та Суперкубка Польщі 2020.
Захисник футбольної команди "Львів" Олексій Дитятьєв (фото: instagram.com/dytiatiev)
Дитятьєв у соціальних мережах закликає активно підтримувати Україну, і тепло дякує воїнам ЗСУ, які продовжують гнати інтервентів та звільняти нашу землю.
До речі, нещодавно в Туреччині українські футболісти з клубу "Минай" побили гравців російського "Шинника" за те, що спортсмени з Ярославля хамили персоналу готелю, де зупинилися обидві команди під час проведення зимових зборів.
Додамо також, що в мережі з'явилося відео, як українські футболісти провчили росіян у Туреччині.