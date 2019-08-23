Фура снесла с трассы легковушку с семьей: детали трагедии под Львовом (фото)

Под Львовом в результате ДТП погибла девочка (Фото: коллаж РБК-Украина)

Девочка погибла на месте аварии, ее родителей госпитализировали

Грузовик сбил легковой автомобиль, в результате чего погибла 7-летняя девочка, которая находилась в салоне "ВАЗ 2101". Смертельное ДТП произошло под Львовом в Каменко-Бугском районе 22 августа на автодороге Львов - Луцк в селе Колоденцы. Об этом 23 августа рассказали в отделе коммуникации полиции во Львовской области.

41-летний водитель фуры DAF, житель Ровенской области, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии машина вылетела в кювет. На машину рухнул столб.

В салоне "ВАЗ 2101" находилась семья из трех человек - 49-летний местный житель, который был на рулем транспорта, его 34-летняя супруга и их дочь.

В ДТП под Львовом погибла 7-летняя девочка (Фото: lv.dsns.gov.ua)

От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП, а родителей госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

По факту поисшествия было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение ПБДД) Уголовного кодекса. Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы.

В пресс-службе ГСЧС во Львовской области рассказали, что пожарно-спасательные отделения проводили работы по отключению аккумуляторной батареи, перекрытию газобаллонного оборудования и снятию электрического столба с автомобиля.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Под Львовом фура сбила легковой автомобиль, погибла девочка (Фото: lv.dsns.gov.ua)

Напомним, на днях под Харьковом автомобиль сбил 54-летнего депутата облсовета, который остановился на дороге и менял колесо на своем авто.

Как сообщалось ранее, в Киеве ночью 20 августа водитель Mercedes на огромной скорости снес девушку, переходившую на перекрестке дорогу. После совершения смертельного ДТП водитель иномарки скрылся.

Также мы писали о том, что в Киеве фургон хлебозавода смял припаркованную легковушку. Женщина, сидевшая сзади, скончалась от полученных травм.