Девочка погибла на глазах у родителей: под Харьковом произошла жуткая авария

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ДТП попал автомобиль, в котором ехала семья

Под Харьковом произошло смертельное ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка. Трагический инцидент случился на трассе Харьков-Красноград-Перещепино. Легковушка Chevrolet, в которой ехала семья из трех человек, слетела на обочину и перевернулась, что привело к гибели подростка, передает "Город Х".

Девочка сидела на заднем сиденье в салоне авто. Она получила фатальные травмы вследствие аварии.

Что стало причиной того, что 48-летний водитель потерял контроль над транспортом, сейчас выясняется.

Мужчина вместе со своей женой после ДТП, которое произошло 18 августа днем, был госпитализирован в Красноградскую районную больницу.

Отмечается, что сразу после аварии родители пытались помочь своей дочери, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Информация о происшествии была арегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

Иллюстративное фото: ДТП (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно в Харькове пожарная машина ушла под землю во время того, как ехала на вызов.

Также мы писали о том, что в Ивано-Франковске 12 августа возле ночного клуба 20-летняя модель устроила масштабное ДТП. BMW, за рулем которого она сидела, не справился с управлением и наехал на островок безопасности, после чего машина влетела на парковку ночного клуба, повредив четыре припаркованных автомобиля.