ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Девочка погибла на глазах у родителей: под Харьковом произошла жуткая авария

STYLERПроисшествия    20.08.2019 - 07:55
Девочка погибла на глазах у родителей: под Харьковом произошла жуткая авария
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ДТП попал автомобиль, в котором ехала семья

Под Харьковом произошло смертельное ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка. Трагический инцидент случился на трассе Харьков-Красноград-Перещепино. Легковушка Chevrolet, в которой ехала семья из трех человек, слетела на обочину и перевернулась, что привело к гибели подростка, передает "Город Х".

Девочка сидела на заднем сиденье в салоне авто. Она получила фатальные травмы вследствие аварии.

Что стало причиной того, что 48-летний водитель потерял контроль над транспортом, сейчас выясняется.

Мужчина вместе со своей женой после ДТП, которое произошло 18 августа днем, был госпитализирован в Красноградскую районную больницу.

Отмечается, что сразу после аварии родители пытались помочь своей дочери, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Информация о происшествии была арегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

Девочка погибла на глазах у родителей: под Харьковом произошла жуткая авария

Иллюстративное фото: ДТП (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно в Харькове пожарная машина ушла под землю во время того, как ехала на вызов.

Также мы писали о том, что в Ивано-Франковске 12 августа возле ночного клуба 20-летняя модель устроила масштабное ДТП. BMW, за рулем которого она сидела, не справился с управлением и наехал на островок безопасности, после чего машина влетела на парковку ночного клуба, повредив четыре припаркованных автомобиля.

Опубликовано видео ДТП с Range Rover и Tesla в центре Киева Я царь и бог: скандал с судьей, который сбежал с места ДТП в Одессе, набирает обороты (видео)
Новости Украины ДТПХарьковавария
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь