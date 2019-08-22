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В Харьковской области сбили депутата, пока он менял колесо

Новости » Происшествия    22.08.2019 - 18:06
В Харьковской области сбили депутата, пока он менял колесо
Фото: Армаис Оганесян (khango.at.ua)

В результате аварии депутат получил перелом щиколотки

В Харьковской области депутата областного совета сбил автомобиль, пока тот меня колесо на собственном авто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что ДТП произошло поздно вечером 21 августа в селе Волохов Яр Чугуевского района.

"54-летний водитель припарковался на обочине трассы Киев-Харьков-Должанский, чтобы заменить колесо. В этот момент его сбил Chevrolet Lacetti. Пострадавший сам обратился в больницу. Медики диагностировали у него перелом щиколотки и после осмотра отпустили мужчину домой", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция зарегистрировала заявление о ДТП и проводит проверку.

Как сообщает NewsRoom, пострадавшим оказался депутат Харьковского областного совета Армаис Оганесян.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева 19 августа внедорожник влетел в толпу людей, после столкновения с другим автомобилем. В результате ДТП травмы получили 6 человек.

Также сообщалось, что в Черкасской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли 3 человека, еще 9 человек получили травмы.

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