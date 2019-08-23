Фура знесла з траси легковик із сім'єю: деталі трагедії під Львовом (фото)

Під Львовом у результаті ДТП загинула дівчинка (Фото: колаж РБК-Україна)

Дівчинка загинула на місці аварії, її батьків госпіталізували

Вантажівка збила легковий автомобіль, в результаті чого загинула 7-річна дівчинка, яка знаходилася в салоні "ВАЗ 2101". Смертельна ДТП сталася під Львовом у Кам'янко-Бузькому районі 22 серпня на автодорозі Львів - Луцьк у селі Колоденці. Про це 23 серпня розповіли у відділі комунікації поліції у Львівській області.

41-річний водій фури DAF, житель Рівненської області, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з легковим автомобілем. В результаті аварії машина вилетіла в кювет. На машину впав стовп.

У салоні "ВАЗ 2101" перебувала сім'я з трьох осіб - 49-річний місцевий житель, який був за кермом транспорту, його 34-річна дружина та їх донька.

У ДТП під Львовом загинула 7-річна дівчинка (Фото: lv.dsns.gov.ua)

Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП, а батьків госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За фактом поисшествия було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПБДР) Кримінального кодексу. Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі.

У прес-службі ДСНС у Львівській області розповіли, що пожежно-рятувальні відділення проводили роботи з відключення акумуляторної батареї, перекриттю газобалонного обладнання і зняттю електричного стовпа з автомобіля..

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Під Львовом фура збила легковий автомобіль, загинула дівчинка (Фото: lv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, днями під Харковом автомобіль збив 54-річного депутата облради, який зупинився на дорозі та міняв колесо на своєму авто.

Як повідомлялося раніше, у Києві вночі 20 серпня водій Mercedes на величезній швидкості збив дівчину, яка переходила на перехресті дорогу. Після здійснення смертельної ДТП водій іномарки зник.

Також ми писали про те, що у Києві фургон хлібозаводу зім'яв припаркований легковик. Жінка, яка сиділа ззаду, померла від отриманих травм.