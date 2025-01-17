Фуд-фото і соціальні мережі. Навіщо люди фотографують свою їжу і чому це важливо

Їжа завжди була не тільки способом задоволення фізіологічних потреб, але й невід'ємною частиною соціальної комунікації. Історично її використовували як символ статусу, культури та ідентичності. Однак сьогодні ми бачимо, як їжа стає об'єктом для фотографій, які потім публікуються в соцмережах. Чому це відбувається? Як мода на фотографії з їжею пов'язана з психологічними аспектами людської природи та сучасними тенденціями в соціальних медіа? Яким може бути вплив цього на наше сприйняття та поведінку?

Відповіді на ці питання РБК-Україна (проєкт Styler) дала кандидатка наук із соціальних комунікацій, психолог, авторка книг " Їжа як комунікація " і "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим" Вероніка Чекалюк.

Як їжа стала головною темою для розмов онлайн

На перший погляд, фотографії їжі можуть здатися просто милою модною звичкою, що не має глибокого сенсу. Але, якщо заглянути глибше, можна помітити, що ці зображення - це частина нового етапи розвитку комунікацій, де візуальна складова стає головною мовою вираження.

У світі, де швидкість і доступність інформації досягли неймовірних масштабів, соціальні мережі стали новими "платформами", де відбуваються не тільки обміни новинами, але й формуються нові форми соціальних зв'язків.

Фотографії їжі стали універсальним способом для людей ділитися своїми емоціями, стильним образом життя, інтересами та навіть самопочуттям. Тому, коли люди публікують фото своїх страв, вони не просто показують їжу, вони намагаються комунікувати про свої смаки, культурні вподобання і соціальний статус.

Фото з архіву Вероніки Чекалюк

З психологічної точки зору публікація світлин їжі - це спроба самовираження та здобуття визнання. У багатьох випадках люди фотографують свої страви, щоб показати, що вони харчуються здорово, стильно або екзотично. Ідея "правильного" харчування стає важливою частиною соціального іміджу, який ми хочемо сформувати у мережі.

Сам процес створення фотографії їжі також наповнений символічним змістом - адже ми часто вкладаємо емоції в моменти споживання їжі, і таким чином хочемо поділитися ними з іншими.

Набуття схвалення та лайків на публікаціях, що включають фотографії їжі, забезпечує відчуття соціального підтвердження та значущості. Це своєрідне "підтвердження" для людей, що вони знаходяться на піку актуальних соціальних трендів, дотримуються здорових звичок або просто вибирають естетично привабливі страви, що відповідають сучасним ідеалам краси.

Моду на фотографії їжі можна вважати частиною більш загальних трендів у культурі споживання інформації. Вона тісно пов'язана з поширенням таких напрямків, як "здоровий спосіб життя", "гурманські культури", "фудстаграм" (Instagram для фуд-ентузіастів) та інші.

Наприклад, протягом останніх років популярність набрали нові кулінарні тренди: від веганства та органічних продуктів до інстаграмних страв, що виглядають привабливо на фото, як напої у кольорових склянках або акуратно оформлені страви. Ці фотографії не просто демонструють їжу, вони є своєрідними мистецькими об'єктами, що стають частиною візуальної культури.

Фото з архіву Вероніки Чекалюк

Водночас важливим є те, що соцмережі створюють певний стандарт "правильної" їжі, яка часто є ідеалізованою та віддаленою від реальності. Це може породжувати стрес і непотрібні комплекси, якщо людина порівнює свої звички з тими, що представлені в мережі, сприймаючи ці ідеали як обов'язкові до виконання.

Мода на фотографії їжі має не тільки індивідуальні, але й соціальні наслідки. Вона змінює наші стосунки з їжею, посилюючи акцент на естетиці та зовнішньому вигляді страв.

Їжа стає не лише засобом для задоволення фізіологічних потреб, а й об'єктом споживання в контексті соціальних медіа. Відповідно, це призводить до розширення споживчої культури, де споживання їжі - це спосіб продемонструвати свою приналежність до певних соціальних груп або культурних течій.

Однак, з іншого боку, надмірна увага до фотографій їжі може спричиняти проблеми з харчовою поведінкою, такі як синдром "перфекціонізму" в харчуванні або стрес через порівняння з іншими. Важливо не забувати, що їжа повинна залишатися джерелом здоров’я та радості, а не лише елементом для фотосесій.

Фото з архіву Вероніки Чекалюк

"Сучасні тенденції, пов'язані з фотографуванням їжі, є важливою частиною нашої соціальної комунікації. Вони сприяють формуванню нових способів самовираження, але також можуть мати й негативні психологічні наслідки. Ми повинні зберігати баланс між естетичним сприйняттям їжі як частини нашої культури та реальним ставленням до харчування як до джерела енергії та здоров’я. Важливо пам'ятати, що їжа - це не лише частина візуального контенту, але й особистий досвід, який ми переживаємо кожного дня", - резюмує Чекалюк.

Фото з архіву Вероніки Чекалюк