Эти фрукты должны быть в вашем рационе: в Минздраве составили список здоровья

Летом очень важно употреблять свежие фрукты и овощи, чтобы запастись здоровьем на целый год вперед и укрепить иммунитет. В сезонных летних фруктах много витаминов, полезных веществ и антиоксидантов.
В Центре общественного здоровья составили список фруктов, которые должны быть обязательно в ежедневном рационе украинцев.
Они богаты бета-каротином – провитамином А. А этот антиоксидант очень позитивно влияет на наше зрение. Чашка абрикос без косточек содержит 50% суточной дозы витамина А, 26% витамина С и 17% витамина Е.
Еще одна ягода для профилактики ухудшения зрения. Она защищает сосуды от атеросклероза и в ней невероятное количество витаминов. Чашка черники содержит 32% суточной дозы витамина С, 18% витамина Е.
Обладает противовоспалительными свойствами. Синий пигмент с группы флавоноидов позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему. В одной чашке содержится 27% от суточной дозы фолиевой кислоты, 50% витамина С, 13% витамина Е и 10% магния.
Богата на витамины и эллаговую кислоту, которая обладает не только антиоксидантным, но и противовоспалительным действием. Некоторые исследования показывают, что черная малина может помочь в борьбе с раковыми опухолями. В одной чашке малины содержится 18% суточной дозы фолиевой кислоты и 51% витамина С.
В ней содержится 113% от суточной нормы аскорбиновой кислоты, кроме этого – альфа-каротин, бета-каротин, флаваноиды, кумарины и фенольные кислоты. Чашка нарезанной дыни кубиками содержит 64% суточной дозы провитамина А, 12% витамина В6, 15% фолиевой кислоты.
Как красный, так и зеленый виноград содержат эллаговую кислоту. Есть исследования, которые показали позитивные способности экстрактов винограда, как противоопухолевых агентов, которые обеспечивают эффективность уничтожения раковых клеток. Чашка винограда содержит 13% суточной дозы витамина В1, 11% витамина В6, 29% витамина С, 14% витамина Е и 28% селена.
Содержат много витамина А, С, Е и имеют антиоксидантное действие. В одной чашке нарезанного дольками персиков содержится 13% суточной дозы витамина А, 10% витамина В3, 12% витамина С, 15% витамина Е.
Постарайтесь включать в свой рационы сливы разного цвета и получите максимальный спектр полезных веществ. Они содержат витамины С, Е и рибофлавин. В одной чашке слив содержится 26% суточной дозы витамина С, 15% витамина Е, 12% рибофлавина.
Напомним, ранее мы писали о том, эксперты объяснили, почему нельзя есть овощи и фрукты из огорода после улиток и слизней.
А также рассказывали о том, кому категорически нельзя есть вареную кукурузу.