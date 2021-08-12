Есть овощи с огорода после улиток и слизней категорически нельзя: врачи назвали причину

Владельцы собственных огородов гордятся своими овощами и фруктами, свежими и прямо с грядки. Однако такой урожай может оказаться очень опасным, если по нему ползали улитки и слизни . Эти моллюски способны переносить много опасных для человека заболеваний.

Чем опасны овощи и фрукты с огорода после улиток и слизней, рассказали в Ukr.media.

Владельцы огородов в последнее время стали жаловаться на нашествие улиток. Их стало очень много в садах и на дачных участках, а избавиться от них очень трудно. Кроме того, выяснилось, что эти моллюски портят урожай и могут стать причиной тяжелых заболеваний.

Чем можно заразиться от улиток и слизней

Эти моллюски могут переносить три вида паразитов: Leucochloridium (лейкохлоридий парадоксальный), Angiostrongylus vasorum (французский сердечный червь) и Hymenolepis diminuta (крысиный цепень). Первые два для человека не очень опасны, а вот последний – очень.

Лейкохлоридий парадоксальный способен передаваться птицам, которые питаются улитками и слизнями. Птицы от заражения этим паразитом не погибают. А вот французский сердечный червь может нанести серьезный ущерб вашим домашним животным и даже вызвать смерть.

Крысиный цепень опасен для человека

А вот крысиный цепень – это глист, который принадлежит к семейству ленточных червей. Грызуны обычно питаются зараженными насекомыми, которые переносят эту инфекционную болезнь. При попадании в организм человека этот паразит начинает расти и может вызвать опасные поражения спинного и головного мозга, менингит, энцефалит или привести к параличу.

В истории медицины описан жуткий случай о трагедии с 19-летним австралийским игроком в регби. Он во время спора съел сырую улитку, которая была заражена крысиным цепнем. У молодого спортсмена развилась эозинофильная пневмония, он более года был в коме, а всю свою последующую жизнь ему придется провести в инвалидном кресле.

Медики предостерегают от употребления овощей и фруктов с собственного огорода, которыми уже успели полакомиться улитки и слизни. Не стоит использовать в пищу такие продукты, а все остальные – нужно тщательно мыть и по необходимости обрабатывать термически.