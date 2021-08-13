Ці фрукти повинні бути у вашому раціоні: у МОЗ склали список здоров'я

Абрикос

Вони багаті бета-каротином - провітаміном А. А цей антиоксидант дуже позитивно впливає на наш зір. Чашка абрикос без кісточок містить 50% добової дози вітаміну А, 26% вітаміну С і 17% вітаміну Е.

Чорниця

Ще одна ягода для профілактики погіршення зору. Вона захищає судини від атеросклерозу і в ній неймовірна кількість вітамінів. Чашка чорниці містить 32% добової дози вітаміну С, 18% вітаміну Е.

Ожина

Має протизапальні властивості. Синій пігмент з групи флавоноїдів позитивно впливає на серцево-судинну систему. В одній чашці міститься 27% від добової дози фолієвої кислоти, 50% вітаміну С, 13% вітаміну Е і 10% магнію.

Малина

Багата на вітаміни та елагову кислоту, яка має не тільки антиоксидантну, але і протизапальну дію. Деякі дослідження показують, що чорна малина може допомогти в боротьбі з раковими пухлинами. В одній чашці малини міститься 18% добової дози фолієвої кислоти та 51% вітаміну С.

Диня

У ній міститься 113% від добової норми аскорбінової кислоти, крім цього – альфа-каротин, бета-каротин, флавоноїди, кумарини та фенольні кислоти. Чашка нарізаної дині кубиками містить 64% добової дози провітаміну А, 12% вітаміну В6, 15% фолієвої кислоти.

Виноград

Як червоний, так і зелений виноград містять елагову кислоту. Є дослідження, які показали позитивні здібності екстрактів винограду, як протипухлинних агентів, які забезпечують ефективність знищення ракових клітин. Чашка винограду містить 13% добової дози вітаміну В1, 11% вітаміну В6, 29% вітаміну С, 14% вітаміну Е і 28% селену.

Персики та нектарини

Містять багато вітаміну А, С, Е і мають антиоксидантну дію. В одній чашці нарізаного часточками персиків міститься 13% добової дози вітаміну А, 10% вітаміну В3, 12% вітаміну С, 15% вітаміну Е.

Слива

Постарайтеся включати у свій раціон сливи різного кольору та отримаєте максимальний спектр корисних речовин. Вони містять вітаміни С, Е і рибофлавін. В одній чашці слив міститься 26% добової дози вітаміну С, 15% вітаміну Е, 12% рибофлавіну.