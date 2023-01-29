Фрукти чи смузі: що насправді корисніше для організму

В останні роки особливо популярними стали смузі. Це яскраві, смачні і ароматні коктейлі без алкоголю, приготовані зі фруктів, овочів і ягід. В них можна додавати лід, йогурт та молоко. Однак, мало хто задумувався про користь такого напою і чи краще замість нього з'їсти звичайні фрукти.

Про це повідомила гастроентеролог та дієтолог Юлія Гудима в Instagram .

Чому фрукти корисніші

За словами фахівця, кориснішими для здоров'я будуть цільні продукти. Все тому, що тверда їжа значно корисніша для організму.

При жуванні людина витрачає енергію на сам процес жування та травлення.

Дієтолог каже, що рідкі калорії організм не відчуває, тому смузі може сприяти набору ваги.

"На вживання твердо їжі ми витрачаємо більше часу - відповідно ми з’їдаємо менше калорій до зникнення голоду", - йдеться у повідомленні.

Також в цільних фруктах, овочах - цукри зв’язані клітковиною, відповідно всмоктуються повільніше. При приготуванні смузі цей зв'язок руйнується.

Звичайні фрукти корисні для зубів, адже сприяють очищенню емалі. До того ж вони сприяють формуванню місцевого слизового імунітету в ротовій порожнині

Шляхом високого вмісту клітковини цільні фрукти позитивно впливають на перистальтику кишківника та його мікрофлору. В той час, як постійне вживання пюре, смузі може привести до закрепів.

Шкода смузі

Загалом смузі має такі недоліки:

Калорійність;

Шкодить зубній емалі;

Викликає подразнення кишечника.

Не варто вживати смузі замість фруктів і овочів, інакше кишечник стане "лінивим". Також не можна додавати мед або цукор, щоб не погладшати.

У напої містяться фруктові кислоти, які у великих кількості руйнують зубну емаль.

За словами дієтолог, діти, які пробували прикорм не лише пюре, а й шматочками, в майбутньому мали більш здорові харчові звички і рідше страждали надлишковою вагою. Жування твердої їжі у діток сприяє формуванню лицевого скелета.