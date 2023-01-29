Фрукты или смузи: что на самом деле полезнее для организма

В последние годы особенно популярны стали смузи. Это яркие, вкусные и ароматные коктейли без алкоголя, приготовленные из фруктов, овощей и ягод. В них можно добавлять лед, йогурт и молоко. Однако мало кто задумывался о пользе такого напитка и лучше ли вместо него съесть обычные фрукты.

Об этом сообщила гастроэнтеролог и диетолог Юлия Гудима в Instagram .

Почему фрукты полезнее

По словам специалиста, более полезными для здоровья будут цельные продукты. Все потому, что твердая пища гораздо более полезна для организма.

При жевании человек тратит энергию на сам процесс жевания и пищеварения.

Диетолог говорит, что жидкие калории организм не ощущает, поэтому смузи может способствовать набору веса.

"На употребление твердой пищи мы тратим больше времени - соответственно мы съедаем меньше калорий до исчезновения голода", - говорится в сообщении.

Также в цельных фруктах, овощах - сахары связаны клетчаткой, соответственно всасываются медленнее. При приготовлении смузи эта связь разрушается.

Обычные фрукты полезны для зубов, ведь способствуют очищению эмали. К тому же они способствуют формированию местного слизистого иммунитета в полости рта.

Путем высокого содержания клетчатки цельные фрукты оказывают положительное влияние на перистальтику кишечника и его микрофлору. В то время как постоянное употребление пюре, смузи может привести к запорам.

Вред смузи

В общем смузи имеет следующие недостатки:

калорийность;

Вредит зубной эмали;

Вызывает раздражение кишечника.

Не стоит употреблять смузи вместо фруктов и овощей, иначе кишечник станет "ленивым". Также нельзя добавлять мед или сахар, чтобы не поправиться.

В напитках содержатся фруктовые кислоты, которые в большом количестве разрушают зубную эмаль.

По словам диетолога, дети, которые пробовали прикорм не только пюре, но и кусочками, в будущем имели более здоровые пищевые привычки и реже страдали избыточным весом. Жевание твердой пищи у детей способствует формированию лицевого скелета.