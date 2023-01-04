Кому не можна їсти хурму, щоб не нашкодити здоров'ю

Хурма досить корисний продукт, і при постійному вживанні позитивно впливає на організм. Однак, деяким людям заборонено їсти такий продукт, щоб не зашкодити здоров'ю.

Про це розповів сімейний лікар Михайло Цюрак в Instagram .

Під час зими на прилавках ринків та магазинів з'являються хурма, яка стає досить популярною cеред українців.

Користь хурми

Хурма - це класичний фрукт тропічних країн, який має багато корисних речовин.

Такий продукт корисний тим, що має:

бета-каротин - попередник вітаміну А;

таніни - в'яжучі речовини, що мають здатність знижувати високий тиск та лікувати діарею;

біофлавоноїди - антиоксиданти, що запобігає утворенню тромбів.

Кому не можна їсти хурму

Категорично не можна їсти хурму людям з такими хворобами:

гіпертонія;

анемія;

токсичний зоб;

підвищений рівень холестерину.

хвороби кишечника з переважанням проносів.

Все тому, що вона може тільки завдати шкоди здоров'ю.

Також такий фрукт містить багато фруктози та волокон, тому протипоказаний при: