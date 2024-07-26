Відомий співак вперше розповів про побачення з Соловій: "На руках виносив із клубу"

Що Галич сказав про Соловій

За словами зірки, вони були на побаченні - у всякому разі, йому саме так здалося.

"Мені здається, що у мене було побачення з Христиною Соловій. Тоді було ніби як побачення, але їй стало зле. Ми допомагали їй подолати приступ коліків чи чогось подібного… Я на руках виносив її з клубу. Але ні, почуттів не було", - пригадав деталі їхньої зустрічі співак.

Окрім того, музикант також мав побачення з ONUKA (справжнє ім'я - Наталія Жижченко), проте його він назвав "дружньою зустріччю".

Також лідер гурту O.Torvald запрошував на романтичне спілкування Юлію Саніну, але отримав від неї відмову.

"Вона мені відповіла що це неактуально. Ми щось сміялися, а я кажу: "З тебе побачення". Але вона каже: "Ні, на жаль".

Євген назвав імена артисток, з якими мав чи хотів сходити на побачення (Фото: instagram.com/jenia_galich)

Що відомо про особисте життя Галича

Артист-військовослужбовець, як відомо, з 2009 року перебуває у шлюбі зі своєю обраницею на ім'я Валерія. У шлюбі у пари у 2013 році народилася дочка, а у 2017 - син.

Своїй коханій знаменитість присвятив пісню "Нас двоє".

Проте не так давно під час одного з інтерв'ю Галич заявляв, що у їхніх із дружиною стосунках "вони не належать одне одному". Обраниця Євгена у період повномасштабної мешкає за кордоном разом з дітьми.

"Ми разом, вона живе в іншій країні, мої дітки живуть в іншій країні, а я служу в армії, у ЗСУ. Вона не хоче служити в армії й тому вона в іншій країні. Ми завжди так жили, у мене були гастролі, у неї була робота, у нас у кожного було особисте життя, але на те ми й подружжя, щоб вирішувати складні ситуації", - говорив він.

"Ми не належимо одне одному, у нас є двоє маленьких дітей та інтереси наших маленьких дітей. Вони набагато вищі за наші інтереси з дружиною, тому що безпека наших дітей - це основне. Саме тому вони поїхали й не повертаються", - також зауважував захисник.

Родина музиканта (Фото: instagram.com/jenia_galich)