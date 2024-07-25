Лідер гурту O.Torvald відповів, чим займався на фронті та де служить зараз
Женя Галич - один із тих музикантів, які з початком повномасштабного вторгнення долучилися до війська та стали на захист рідної країни. Після відкомандирування він наразі служить у Києві, але до цього встиг побувати на різних військових посадах.
Що саме розповів артист на цю тему, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю для YouTube-каналу "Це ніхто не буде дивитись".
Як Галич коментує свою службу
Виконавець ділиться, що призвався до армії як командир взводу, після чого в нього були інші військові ролі.
"Спочатку я призвався як командир взводу. В мене було 26 людей, з якими ми готувалися до війни. Потім посада в мене була в групі з підтримки, я був там офіцером. На мені було зав'язано матеріально-технічне забезпечення і все, що з цим пов'язано. Але це не означає, що я просто сидів у тилу. Ні, ми виїжджали до хлопців. Наші бойові роти 135-го батальйону регулярно виїжджали працювати та поверталися", - пояснює він.
"Потім через свою необачність я обійняв посаду, яка називалася офіцер військово-цивільного співробітництва: починаючи від цивільної розвідки, закінчуючи роботою з 200-тими. Я - та людина, яка у рефрижератор пакувала трупи наших хлопців і відвозила їхнім батькам", - також зауважує лідер рок-гурту O.Torvald.
Артист призвався на початку повномасштабного вторгнення (Фото: instagram.com/jenia_galich)
На питання Емми Антонюк про те, як зірка справлявся зі своїм психологічним станом після побачених на війні реалій, він вразив чесною відповіддю. Зокрема, зізнався що відмовлявся вдаватися до допомоги психотерапевта, а натомість рятувався алкоголем.
"Був психотерапевт, але я на нього не погоджувався. Мені здавалося, що я впораюся з усім сам. Мені здавалося, що це не потрібно, що мене алкоголь врятує", - говорить відомий українець.
Що відомо про початок служби Галича
Лави збройних сил України він поповнив у квітні 2022 року. Євген має офіцерське звання - лейтенант. У складі 135 батальйону 114 окремої бригади тероборони брав участь у боях за Бахмут.
В серпні минулого року разом із побратимами потрапив у ДТП.
Восени 2023 мав їхати за кордонний тур разом із гуртом "Друга Ріка", але через напружену ситуацію на фронті командування не відпустило артиста.
Тим часом епатажний Амадор Лопес зізнався, чи хоче виїхати з України.
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