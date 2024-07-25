Завадив стати суддею популярного шоу. Галич пригадав давній конфлікт із Меладзе

Лідер українського рок-гурту O.Torvald Женя Галич, який нещодавно висловився про свою службу в ЗСУ , тепер пригадав один неприємний випадок, пов'язаний із Валерієм Меладзе. Виявляється, через російського виконавця грузинського походження українець не зміг стати суддею шоу "Х-фактор".

Що саме тоді трапилося та у чому був конфлікт, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Галича для YouTube -каналу "Це ніхто не буде дивитись".

Що сталося між Галичем та Меладзе

Як зауважив Євген, він міг бути одним із журі українського талант-шоу, проте йому відмовили, оскільки Валерій зробив свою заяву. Той сказав, що йому начебто "буде некомфортно сидіти поруч із музикантом", а також додав що він, на його думку, "не має аудиторії".

"Валерій Меладзе сказав, що йому некомфортно зі мною сидіти в одному шоу. Тоді були всі, хто тоді сидів ще… Сосєдов, ще хтось. В мене був кастинг, на якому я розвалюю, всіх критикую. Не знаю, і їм щось не сподобалось. Це була офіційна відповідь каналу: "Меладзе сказав, що йому буде не дуже комфортно сидіти з тобою". А ще він сказав що, у нього (тобто у мене) немає аудиторії. Це така його цитата", - розповів зірка.

Крім того, Галич щиро обурився тому факту, що навіть після 2014 року російські артисти продовжували будувати кар'єру в Україні та "залишалися головними на вечірках".

"За 8 років пересиділи в журі, були головними на корпоративах, виступали на фестивалях. Вони нищили все, що було створене після 2014 року", - говорить Євген.

Галич під час інтерв'ю Антонюк (скриншот)

"Я думаю, що це також була частина якогось їхнього плану. Потім, після того як вони на час зникли, знову почали відкривати для них кордони. І мені знову здається, що це була частина плану зі знищення культурної єдності українців", - також підкреслює співак.

До слова, Женя Галич - 40-річний виконавець, який, окрім музики, також пробував себе у ролі радіо- та телеведучого. У період повномасштабного російського вторгнення став на захист рідної країни.

Брав участь у "Євробаченні-2017", яке тоді проходило у Києві. Разом зі своїм гуртом він представляв Україну на міжнародній пісенній арені з композицією Time, яка присвячена часу - єдиному, чого не можна повернути.

За результатами глядацького та суддівського голосування композиція здобула 36 балів та опинилася на 24 місці серед 26 учасників у фіналі, а загальному - серед 42 учасників.