UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На фронті жахливі бої. Волонтер оголосила терміновий збір коштів для ЗСУ

Терміново потрібна допомога ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Захисникам України на фронті терміново необхідні дрони, тепловізори, рації. Також дуже потрібні ліки, оскільки дуже багато поранених бійців.

Про терміновий збір коштів оголосила волонтерка Наталія Юсупова на Facebook.

"На фронті тривають жахливі бої. ЗСУ відбивають нескінченні атаки окупантів. Кровопролитні бої, втрати і дуже багато тяжко поранених. Госпіталі та лікарні забиті пораненими. Є термінові потреби в ліках та м'яких ношах, цього не вистачає на фронті! Бійці просять допомоги на фронт", – написала волонтер.

"Терміново потрібно викупити п'ять дронів Мавік 3 комбо – два 200 тисяч і три по 115 тисяч. Нарешті прийшло постачання тепловізорів, два викупила -103 тисячі, ще треба викупити 8 штук. Дві рації Моторола, рахунок на 68 тисяч, це дуже терміново "Один монокулярний приціл - 39 тисяч. Ліки, що знеболюють, не вистачає, замовила рахунок на 28 тисяч. Велика потреба в м'яких ношах, дуже важко їх купити, тому що потреба велика, замовили 25 штук", - повідомила Наталія.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Терміново потрібно допомогти військовим на фронт (фото: Наталія Юсупова/Facebook)

Читайте також, з якими хворобами нервової системи не призовуть до армії.

Нагадаємо, що помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат "Азова" Олег Мудрак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили Українидопомога армії