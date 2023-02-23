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На фронте ужасные бои. Волонтер объявила срочный сбор средств для ВСУ

Срочно нужна помощь ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Защитникам Украины на фронте срочно необходимы дроны, тепловизоры, рации. Также очень нужны лекарства, так как очень много раненых бойцов.

О срочном сборе средств объявила волонтер Наталия Юсупова на Facebook.

"На фронте продолжаются ужасные бои. ВСУ отражают нескончаемые атаки оккупантов. Кровопролитные бои, потери и очень много тяжелораненых. Госпитали и больницы забиты ранеными. Есть срочные потребности в лекарствах и мягких носилках, этого не хватает на фронте! Бойцы просят помощи на фронт", - написала волонтер.

"Срочно нужно выкупить пять дронов Мавик 3 комбо – два 200 тысяч и три по 115 тысяч. Наконец-то пришла поставка тепловизоров, два выкупила -103 тысячи, еще надо выкупить 8 штук. Две рации Моторола, счет на 68 тысяч, это очень срочно. Один монокулярный прицел – 39 тысяч. Лекарства, обезболивающих не хватает, заказала, счет на 28 тысяч. Большая потребность в мягких носилках, очень трудно их купить, потому что потребность большая, заказали 25 штук", - сообщила Наталия.

Реквизиты для помощи

Пайпал - pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Срочно нужно помочь военным на фронт (фото: Наталия Юсупова/Facebook)

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Напомним, что умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат "Азова" Олег Мудрак.

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