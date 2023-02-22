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З якими хворобами нервової системи не призовуть до армії: весь перелік

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Середа 22 лютого 2023 08:53
З якими хворобами нервової системи не призовуть до армії: весь перелік Фото: З якими хворобами нервової системи не закликають до армії (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. Чоловіки від 18 до 60 років підлягають призову до армії. Але є винятки. Чоловіки з певними захворюваннями нервової системи підлягають відстроченню.

Про це повідомляється в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Що потрібно знати

За Законодавством причиною для визнання громадянина непридатним до військової служби можуть бути захворювання різних органів та систем, включаючи серцево-судинну, нервову та інші.

Якщо говорити про захворювання нервової системи, то підставою для повної непридатності до військової служби є низка захворювань.

Для підтвердження непридатності до служби хвороби необхідно підтвердити укладання військово-лікарської комісії.

Які захворювання нервової системи є показаннями до непридатності до служби в армії

  • швидко прогресуючі, із значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС: менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребетний абсцес;
  • прогресуючі, зі значними порушеннями функцій, системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистонії, крім вегетосудинної;
  • епілепсія за наявності частих епілептичних нападів чи виражених психічних розладів;
  • швидко прогресуючі із значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

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