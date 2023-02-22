З якими хворобами нервової системи не призовуть до армії: весь перелік
Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. Чоловіки від 18 до 60 років підлягають призову до армії. Але є винятки. Чоловіки з певними захворюваннями нервової системи підлягають відстроченню.
Про це повідомляється в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Що потрібно знати
За Законодавством причиною для визнання громадянина непридатним до військової служби можуть бути захворювання різних органів та систем, включаючи серцево-судинну, нервову та інші.
Якщо говорити про захворювання нервової системи, то підставою для повної непридатності до військової служби є низка захворювань.
Для підтвердження непридатності до служби хвороби необхідно підтвердити укладання військово-лікарської комісії.
Які захворювання нервової системи є показаннями до непридатності до служби в армії
- швидко прогресуючі, із значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС: менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребетний абсцес;
- прогресуючі, зі значними порушеннями функцій, системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистонії, крім вегетосудинної;
- епілепсія за наявності частих епілептичних нападів чи виражених психічних розладів;
- швидко прогресуючі із значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.
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