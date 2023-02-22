З якими хворобами нервової системи не призовуть до армії: весь перелік

Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. Чоловіки від 18 до 60 років підлягають призову до армії. Але є винятки. Чоловіки з певними захворюваннями нервової системи підлягають відстроченню.

Про це повідомляється в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Що потрібно знати

За Законодавством причиною для визнання громадянина непридатним до військової служби можуть бути захворювання різних органів та систем, включаючи серцево-судинну, нервову та інші.

Якщо говорити про захворювання нервової системи, то підставою для повної непридатності до військової служби є низка захворювань.

Для підтвердження непридатності до служби хвороби необхідно підтвердити укладання військово-лікарської комісії.

Які захворювання нервової системи є показаннями до непридатності до служби в армії