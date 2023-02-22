На щиті! Помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат "Азова" Олег Мудрак

Помер воїн, командир 1 батальйону ОЗСП "Азов" Олег Мудрак з позивним "Сухарем", який брав участь у звільненні Маріуполя від окупантів у 2014 році та потім обороняв місто у 2022-му, пройшов полон окупантів та тортури, пережив полон. Смерть героя настала внаслідок зупинки серця.

"Азовець" захищав Україну 9 років, вирушив на фронт одразу після вторгнення російських загарбників. Коли інтервенти зважилися на широкомасштабний напад, Олег Васильович стримував ворожу навалу на Маріуполь, а потім тримав оборону на "Азовсталі".

Комбат "Азова" Олег Мудрак (фото: instagram.com/_mudrak.d_)

Коли майора звільнили з полону, в якому він пробув пів року, письменник та журналіст, колишній в'язень донецької "Ізоляції", Станіслав Асєєв оприлюднив фото Мудрака, показавши, як змінився воїн за цей час. Кадри з підписом "сто днів полону" красномовно демонструють таку трансформацію.

Фото: Олег Мудрак до та після ворожого полону

22 лютого стало відомо, що у героя не витримало серця.

"Він горів цим життя, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо... Він завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була "святом сліз". Хотів, щоб разом зібралися його люди і посміхаючись згадували найкращі моменти пов‘язані з ним... До зустрічі, рідний! Сухар - на щиті!" - пише Данило.

Побратим Мудрака Дмитро Кухарчук зазначає у Facebook, що хоча у комбата "Азова" зупинилося серце - це "безумовно бойова втрата", оскільки "такий шлях не проходить безслідно навіть для найсильніших".

Захисник України, "азовець" Олег Мудрак (фото: instagram.com/_mudrak.d_ facebook.com)

"Україна втратила легенду. "Азов" втратив один зі своїх стовпів. Я втратив того, з ким радився в управлінні підрозділом і на кого дорівнював. Помер Олег Мудрак. Помстимося!", - написав він.

Також у мережі виклали номер банківської картки мами героя, щоб усі бажаючі могли надати фінансову допомогу його рідним:

4149 4991 6463 0608 / Мудрак Світлана Георгіївна - мама Олега Мудрака

Олег Мудрак (фото: instagram.com/_mudrak.d_facebook.com)