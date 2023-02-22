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На щиті! Помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат "Азова" Олег Мудрак

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Середа 22 лютого 2023 22:41
На щиті! Помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат "Азова" Олег Мудрак Колаж РБК-Україна: захисник України, "азовець" Олег Мудрак
Автор: Володимир Костирін

Помер воїн, командир 1 батальйону ОЗСП "Азов" Олег Мудрак з позивним "Сухарем", який брав участь у звільненні Маріуполя від окупантів у 2014 році та потім обороняв місто у 2022-му, пройшов полон окупантів та тортури, пережив полон. Смерть героя настала внаслідок зупинки серця.

Сумну звістку повідомив племінник Олега Мудрака Данило в Instagram.

"Азовець" захищав Україну 9 років, вирушив на фронт одразу після вторгнення російських загарбників. Коли інтервенти зважилися на широкомасштабний напад, Олег Васильович стримував ворожу навалу на Маріуполь, а потім тримав оборону на "Азовсталі".

На щиті! Помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат &quot;Азова&quot; Олег Мудрак

Комбат "Азова" Олег Мудрак (фото: instagram.com/_mudrak.d_)

Коли майора звільнили з полону, в якому він пробув пів року, письменник та журналіст, колишній в'язень донецької "Ізоляції", Станіслав Асєєв оприлюднив фото Мудрака, показавши, як змінився воїн за цей час. Кадри з підписом "сто днів полону" красномовно демонструють таку трансформацію.

На щиті! Помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат &quot;Азова&quot; Олег Мудрак

Фото: Олег Мудрак до та після ворожого полону

22 лютого стало відомо, що у героя не витримало серця.

"Він горів цим життя, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо... Він завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була "святом сліз". Хотів, щоб разом зібралися його люди і посміхаючись згадували найкращі моменти пов‘язані з ним... До зустрічі, рідний! Сухар - на щиті!" - пише Данило.

Побратим Мудрака Дмитро Кухарчук зазначає у Facebook, що хоча у комбата "Азова" зупинилося серце - це "безумовно бойова втрата", оскільки "такий шлях не проходить безслідно навіть для найсильніших".

На щиті! Помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат &quot;Азова&quot; Олег МудракНа щиті! Помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат &quot;Азова&quot; Олег Мудрак

Захисник України, "азовець" Олег Мудрак (фото: instagram.com/_mudrak.d_ facebook.com)

"Україна втратила легенду. "Азов" втратив один зі своїх стовпів. Я втратив того, з ким радився в управлінні підрозділом і на кого дорівнював. Помер Олег Мудрак. Помстимося!", - написав він.

Також у мережі виклали номер банківської картки мами героя, щоб усі бажаючі могли надати фінансову допомогу його рідним:

4149 4991 6463 0608 / Мудрак Світлана Георгіївна - мама Олега Мудрака

На щиті! Помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат &quot;Азова&quot; Олег МудракНа щиті! Помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат &quot;Азова&quot; Олег МудракНа щиті! Помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат &quot;Азова&quot; Олег МудракНа щиті! Помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат &quot;Азова&quot; Олег МудракНа щиті! Помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат &quot;Азова&quot; Олег Мудрак

Олег Мудрак (фото: instagram.com/_mudrak.d_facebook.com)

Нагадаємо, наприкінці січня в Донецькій області в повітряному бою загинув 24-річний пілот Данило Мурашко, який під час виконання бойового завдання був підбитий ворожим винищувачем, і відвів свій штурмовик Су-25 від житлових будинків.

Також ми писали, що раніше на фронті, захищаючи Україну від ворога, під час боїв під Бахмутом загинув молодий артист Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець, якому було 26 років.

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