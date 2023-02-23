На фронті жахливі бої. Волонтер оголосила терміновий збір коштів для ЗСУ
Захисникам України на фронті терміново необхідні дрони, тепловізори, рації. Також дуже потрібні ліки, оскільки дуже багато поранених бійців.
Про терміновий збір коштів оголосила волонтерка Наталія Юсупова на Facebook.
"На фронті тривають жахливі бої. ЗСУ відбивають нескінченні атаки окупантів. Кровопролитні бої, втрати і дуже багато тяжко поранених. Госпіталі та лікарні забиті пораненими. Є термінові потреби в ліках та м'яких ношах, цього не вистачає на фронті! Бійці просять допомоги на фронт", – написала волонтер.
"Терміново потрібно викупити п'ять дронів Мавік 3 комбо – два 200 тисяч і три по 115 тисяч. Нарешті прийшло постачання тепловізорів, два викупила -103 тисячі, ще треба викупити 8 штук. Дві рації Моторола, рахунок на 68 тисяч, це дуже терміново "Один монокулярний приціл - 39 тисяч. Ліки, що знеболюють, не вистачає, замовила рахунок на 28 тисяч. Велика потреба в м'яких ношах, дуже важко їх купити, тому що потреба велика, замовили 25 штук", - повідомила Наталія.
Реквізити для допомоги
Пайпал – pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Терміново потрібно допомогти військовим на фронт (фото: Наталія Юсупова/Facebook)
Читайте також, з якими хворобами нервової системи не призовуть до армії.
Нагадаємо, що помер герой оборони Маріуполя, легендарний комбат "Азова" Олег Мудрак.