На фронті жахливі бої. Волонтер оголосила терміновий збір коштів для ЗСУ

"На фронті тривають жахливі бої. ЗСУ відбивають нескінченні атаки окупантів. Кровопролитні бої, втрати і дуже багато тяжко поранених. Госпіталі та лікарні забиті пораненими. Є термінові потреби в ліках та м'яких ношах, цього не вистачає на фронті! Бійці просять допомоги на фронт", – написала волонтер.

"Терміново потрібно викупити п'ять дронів Мавік 3 комбо – два 200 тисяч і три по 115 тисяч. Нарешті прийшло постачання тепловізорів, два викупила -103 тисячі, ще треба викупити 8 штук. Дві рації Моторола, рахунок на 68 тисяч, це дуже терміново "Один монокулярний приціл - 39 тисяч. Ліки, що знеболюють, не вистачає, замовила рахунок на 28 тисяч. Велика потреба в м'яких ношах, дуже важко їх купити, тому що потреба велика, замовили 25 штук", - повідомила Наталія.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Терміново потрібно допомогти військовим на фронт (фото: Наталія Юсупова/Facebook)