На фронте ужасные бои. Волонтер объявила срочный сбор средств для ВСУ

Защитникам Украины на фронте срочно необходимы дроны, тепловизоры, рации. Также очень нужны лекарства, так как очень много раненых бойцов.

"На фронте продолжаются ужасные бои. ВСУ отражают нескончаемые атаки оккупантов. Кровопролитные бои, потери и очень много тяжелораненых. Госпитали и больницы забиты ранеными. Есть срочные потребности в лекарствах и мягких носилках, этого не хватает на фронте! Бойцы просят помощи на фронт", - написала волонтер.

"Срочно нужно выкупить пять дронов Мавик 3 комбо – два 200 тысяч и три по 115 тысяч. Наконец-то пришла поставка тепловизоров, два выкупила -103 тысячи, еще надо выкупить 8 штук. Две рации Моторола, счет на 68 тысяч, это очень срочно. Один монокулярный прицел – 39 тысяч. Лекарства, обезболивающих не хватает, заказала, счет на 28 тысяч. Большая потребность в мягких носилках, очень трудно их купить, потому что потребность большая, заказали 25 штук", - сообщила Наталия.

Реквизиты для помощи

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Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

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5375 4112 0025 4253

Срочно нужно помочь военным на фронт (фото: Наталия Юсупова/Facebook)