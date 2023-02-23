На фронте ужасные бои. Волонтер объявила срочный сбор средств для ВСУ
Защитникам Украины на фронте срочно необходимы дроны, тепловизоры, рации. Также очень нужны лекарства, так как очень много раненых бойцов.
О срочном сборе средств объявила волонтер Наталия Юсупова на Facebook.
"На фронте продолжаются ужасные бои. ВСУ отражают нескончаемые атаки оккупантов. Кровопролитные бои, потери и очень много тяжелораненых. Госпитали и больницы забиты ранеными. Есть срочные потребности в лекарствах и мягких носилках, этого не хватает на фронте! Бойцы просят помощи на фронт", - написала волонтер.
"Срочно нужно выкупить пять дронов Мавик 3 комбо – два 200 тысяч и три по 115 тысяч. Наконец-то пришла поставка тепловизоров, два выкупила -103 тысячи, еще надо выкупить 8 штук. Две рации Моторола, счет на 68 тысяч, это очень срочно. Один монокулярный прицел – 39 тысяч. Лекарства, обезболивающих не хватает, заказала, счет на 28 тысяч. Большая потребность в мягких носилках, очень трудно их купить, потому что потребность большая, заказали 25 штук", - сообщила Наталия.
Реквизиты для помощи
Пайпал - pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карточки Банки
5375 4112 0025 4253
Срочно нужно помочь военным на фронт (фото: Наталия Юсупова/Facebook)
Читайте также, с какими болезнями нервной системы не призовут в армию.
Напомним, что умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат "Азова" Олег Мудрак.