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На фронте от пули снайпера погиб молодой воин (фото)

STYLERВойна    17.01.2020 - 15:46
На фронте от пули снайпера погиб молодой воин (фото)
На Донбассе погиб военный ВСУ (коллаж РБК-Украина)

На передовой погиб старший солдат Игорь Химичук

На Донбассе на фронте погиб военный, старший солдат Игорь Химичук. Жизнь украинского бойца оборвала 16 января пуля вражеского снайпера в зоне проведения ООС в Луганской области.

Как рассказал глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко на своей странице в Facebook, воин был допущен к исполнению обязанностей в 72-ю отдельную мехбригаду имени Черных Запорожцев.

Химичук был водителем отделения обеспечения Чудновского РВК под Житомиром.

В Чудновской ОТГ 17 января объявили трехдневный траур.

Напомним, что 72-я омбр выполняет боевые задачи в районе Золотого Луганской области.

Гибель Химичука стала уже пятой боевой потерей сил ООС на передовой в 2020 году.

"Родным павшего воина пусть Бог даст силы принять эту тяжелую весть. Искренние соболезнования!" - говорится в публикации.

На фронте от пули снайпера погиб молодой воин (фото)

Военный ВСУ Игорь Химичук (Фото: facebook.com)

Пользователи сети также скорбят о потере и высказывают слова поддержки родным и близким воина, а также благодарят за мужество на защите Украины от оккупантов.

  • Соболезнования родным;
  • Вечная память герою;
  • Вечная память и слава герою-земляку. Сочувствуем. Скорбим;
  • Искренние соболезнования родным и вечная память героям!
  • Герои не умирают... вечная слава воину Игорю;
  • Вот и стало на небесах на еще одного ангела больше, светлая память...

На фронте от пули снайпера погиб молодой воин (фото)

На фронте от пули снайпера погиб молодой воин (фото)

Скрин комментариев facebook.com/vitaliy.bunechko

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