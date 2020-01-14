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На Донбассе трагически погиб молодой боец ВСУ (фото)

STYLERЖизнь    14.01.2020 - 15:08
На Донбассе трагически погиб молодой боец ВСУ (фото)
Военный ВСУ Виталий Караван погиб на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

На Донбассе убили молодого бойца ВСУ

Военный ВСУ Виталий Караван погиб в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. О смерти жителя села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области сообщает участник боевых действий в зоне АТО Андрей Кондратюк на своей странице в Facebook.

Виталий Караван родился в 1993 году. Дома у него осталась мама и бабушка. Официальная причина гибели пока что не сообщается, но известно, что тело погибшего нашли в блиндаже.

На Донбассе трагически погиб молодой боец ВСУ (фото)

Виталий Караван (фото: shepetivka.com.ua)

Есть подозрения, что молодой парень погиб после обстрела со стороны России крупнокалиберной оружием, которое в данное время запрещено для использования в зоне АТО.

На Донбассе трагически погиб молодой боец ВСУ (фото)

Виталий Караван (фото: shepetivka.com.ua)

Напомним, что недавно в Луганской области погибли двое украинских военных. Один из погибших - это 43-летний Сергей Рацун, который служил в 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он был урожнцем села Москвитяновка Хмельницкой области.

Второй погибший - 48-летний разведчик Сергей Дичек из Волоческа Хмельницкой области. Он служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне. При этом он был на фронте более 5 лет. У Дичека остались жена с двумя сыновьями и пожилая мама, которые проживают в селе Богдановка Волочисского района.

Ранее сообщалось о том, что на трассе Львов-Тернополь в жутком ДТП погиб ветеран АТО.

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