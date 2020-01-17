На фронті від кулі снайпера загинув молодий воїн (фото)

На передовій загинув старший солдат Ігор Хімічук
На Донбасі на фронті загинув військовий, старший солдат Ігор Хімічук. Життя українського бійця обірвала 16 січня куля ворожого снайпера в зоні проведення ООС в Луганській області.
Як розповів голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко на своїй сторінці в Facebook, воїн був допущений до виконання обов'язків в 72-гу окрему мехбригаду імені Чорних Запорожців.
Хімічук був водієм відділення забезпечення Чуднівського РВК під Житомиром.
У Чуднівській ОТГ 17 січня оголосили триденну жалобу.
Нагадаємо, що 72-а омбр виконує бойові завдання в районі Золотого Луганської області.
Загибель Хімічука стала вже п'ятою бойової втратою сил ООС на передовій в 2020 році.
"Рідним полеглого воїна нехай Бог дасть сили прийняти цю важку звістку. Щирі співчуття!" - йдеться у публікації.
Військовий ЗСУ Ігор Хімічук (Фото: facebook.com)
Користувачі мережі також сумують про втрату і висловлюють слова підтримки рідним і близьким воїна, а також дякують за мужність на захисті України від окупантів.
Скрін коментарів facebook.com/vitaliy.bunechko