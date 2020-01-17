На фронті від кулі снайпера загинув молодий воїн (фото)

На Донбасі загинув військовий ЗСУ (колаж РБК-Україна)

На передовій загинув старший солдат Ігор Хімічук

На Донбасі на фронті загинув військовий, старший солдат Ігор Хімічук. Життя українського бійця обірвала 16 січня куля ворожого снайпера в зоні проведення ООС в Луганській області.

Як розповів голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко на своїй сторінці в Facebook, воїн був допущений до виконання обов'язків в 72-гу окрему мехбригаду імені Чорних Запорожців.

Хімічук був водієм відділення забезпечення Чуднівського РВК під Житомиром.

У Чуднівській ОТГ 17 січня оголосили триденну жалобу.

Нагадаємо, що 72-а омбр виконує бойові завдання в районі Золотого Луганської області.

Загибель Хімічука стала вже п'ятою бойової втратою сил ООС на передовій в 2020 році.

"Рідним полеглого воїна нехай Бог дасть сили прийняти цю важку звістку. Щирі співчуття!" - йдеться у публікації.

Військовий ЗСУ Ігор Хімічук (Фото: facebook.com)

Користувачі мережі також сумують про втрату і висловлюють слова підтримки рідним і близьким воїна, а також дякують за мужність на захисті України від окупантів.

Співчуття рідним;

Вічна пам'ять герою;

Вічна пам'ять і слава герою-земляку. Співчуваємо. Сумуємо;

Щирі співчуття рідним і вічна пам'ять героям!

Герої не вмирають... вічна слава воїну Ігорю;

От і стало на небесах на ще одного ангела більше, світла пам'ять...

Скрін коментарів facebook.com/vitaliy.bunechko