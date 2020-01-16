ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Очередная трагедия: на Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний боец

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 09:41
Очередная трагедия: на Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний боец
На Донбассе погиб украинский боец (Коллаж РБК-Украина)

В сети сообщили о гибели украинского бойца на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный Алексей Василевский. Ему было всего 25 лет. Наш боец погиб от выпущенной пули снайпера в ООС. Об этом сообщил Виталий Чернявский на странице "Штаба национальной защиты Каменского" в Facebook.

По словам Виталия, трагедия произошла около 18.30 15 января, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб на позиции, которую защищал. Он был родом из Каменского Днепропетровской области.

"Друзья очередная трагедия Каменского, сегодня в 18.30 в зоне АТО\ООС от пули снайпера погиб на позиции,Василевский Алексей Викторович 1995 г.р. "Штаб национальной защиты", - написал Виталий на странице.

Пользователи сети отреагировали на трагедию в комментариях.

  • Вічна Пам'ять Герою України!!
  • Вічна пам'ять!!!
  • Світла пам"ять Герою,співчуття батькам !!!!
  • Сердце розривається від болю й злості... Сонечко згасло...
  • Вечная память.

Очередная трагедия: на Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний боецСкриншот комментариев

Напомним, что недавно в Луганской области погибли двое украинских военных. Один из погибших - это 43-летний Сергей Рацун, который служил в 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он был урожнцем села Москвитяновка Хмельницкой области.

Дело об убийстве Шеремета: появились новые доказательства Деньги в оккупации: как Украина будет платить пенсии на Донбассе и в Крыму
Новости Украины Донбасспреступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь