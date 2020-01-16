Очередная трагедия: на Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний боец

На Донбассе погиб украинский боец (Коллаж РБК-Украина)

В сети сообщили о гибели украинского бойца на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный Алексей Василевский. Ему было всего 25 лет. Наш боец погиб от выпущенной пули снайпера в ООС. Об этом сообщил Виталий Чернявский на странице "Штаба национальной защиты Каменского" в Facebook.

По словам Виталия, трагедия произошла около 18.30 15 января, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб на позиции, которую защищал. Он был родом из Каменского Днепропетровской области.

"Друзья очередная трагедия Каменского, сегодня в 18.30 в зоне АТО\ООС от пули снайпера погиб на позиции,Василевский Алексей Викторович 1995 г.р. "Штаб национальной защиты", - написал Виталий на странице.

Пользователи сети отреагировали на трагедию в комментариях.

Вічна Пам'ять Герою України!!

Вічна пам'ять!!!

Світла пам"ять Герою,співчуття батькам !!!!

Сердце розривається від болю й злості... Сонечко згасло...

Вечная память.

Скриншот комментариев

Напомним, что недавно в Луганской области погибли двое украинских военных. Один из погибших - это 43-летний Сергей Рацун, который служил в 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он был урожнцем села Москвитяновка Хмельницкой области.