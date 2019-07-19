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На фронте погиб 28-летний снайпер: дома остались мама, жена и дети (фото)

STYLERВойна    19.07.2019 - 13:20
На фронте погиб 28-летний снайпер: дома остались мама, жена и дети (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Прощание с погибшим героем состоится в Хмельницком 21 июля на площади Независимости

На Донбассе погиб воин ВСУ Богдан Бигус. 28-летний старший солдат служил в 8-м отдельном полку специального назначения. Боец погиб 18 июля от ранений во время выполнения боевого задания. Как сообщили в пресс-службе Хмельницкого облсовета, прощание с военнослужащим состоится в воскресенье, 21 июля, в 12.00 на площади Независимости.

Снайпер 1991 года рождения подорвался на растяжке в зоне проведения ООС.  

Богдан Бигус родом из Хмельницкого. Воин возвращался с боевого задания со своим другом и наткнулся на растяжку. Из-за значительных осколочные ранения погиб на месте. Его побратима госпитализировали. 

У Богдана осталась мама, жена и двое маленьких детей.

На фронте погиб 28-летний снайпер: дома остались мама, жена и дети (фото)

Военный ВСУ Богдан Бигус погиб 18 июля на Донбассе (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

Военный комиссар Хмельницкого областного комиссариата Сергей Присяжнюк уже сообщил о трагедии маме Богдана, передают местные СМИ. 

"Сейчас делаем все необходимое, чтобы быстрее доставить тело военного домой. Пока точная дата похорон не известна. Об этом будет сообщено позже", - сказал он.

В комментариях к сообщению пользователи сети выражают соболезнования родным и близким погибшего молодого воина и высказывают слова благодарности за его отвагу и мужество, за защиту от оккупантов.

  • Светлая память, царство небесное;
  • Вечная слава герою! Вечный позор московским оккупантам!
  • Увидимся...
  • Покойся з Богом;
  • Вечная память тебе, мой брат;
  • Пусть с Богом покоится...
  • Царствие небесного сыну Божьему Богдану. Спи спокойно.

На фронте погиб 28-летний снайпер: дома остались мама, жена и дети (фото)

На фронте погиб 28-летний снайпер: дома остались мама, жена и дети (фото)

На фронте погиб 28-летний снайпер: дома остались мама, жена и дети (фото)

На фронте погиб 28-летний снайпер: дома остались мама, жена и дети (фото)

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Как сообщалось ранее, недавно под Авдеевкой погиб военный 92-ой отдельной механизированной бригады.

Также мы писали о том, что скончался еще один военный ВСУ, который попал под обстрел колонны ДонОГА.

Напомним, на днях в результате выстрела вражеского снайпера на Донбассе в районе ООС погиб 29-летний воин ВСУ Владимир Салитра. Боец проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

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