На фронте погиб 28-летний снайпер: дома остались мама, жена и дети (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Прощание с погибшим героем состоится в Хмельницком 21 июля на площади Независимости

На Донбассе погиб воин ВСУ Богдан Бигус. 28-летний старший солдат служил в 8-м отдельном полку специального назначения. Боец погиб 18 июля от ранений во время выполнения боевого задания. Как сообщили в пресс-службе Хмельницкого облсовета, прощание с военнослужащим состоится в воскресенье, 21 июля, в 12.00 на площади Независимости.

Снайпер 1991 года рождения подорвался на растяжке в зоне проведения ООС.

Богдан Бигус родом из Хмельницкого. Воин возвращался с боевого задания со своим другом и наткнулся на растяжку. Из-за значительных осколочные ранения погиб на месте. Его побратима госпитализировали.

У Богдана осталась мама, жена и двое маленьких детей.

Военный ВСУ Богдан Бигус погиб 18 июля на Донбассе (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

Военный комиссар Хмельницкого областного комиссариата Сергей Присяжнюк уже сообщил о трагедии маме Богдана, передают местные СМИ.

"Сейчас делаем все необходимое, чтобы быстрее доставить тело военного домой. Пока точная дата похорон не известна. Об этом будет сообщено позже", - сказал он.

В комментариях к сообщению пользователи сети выражают соболезнования родным и близким погибшего молодого воина и высказывают слова благодарности за его отвагу и мужество, за защиту от оккупантов.

Светлая память, царство небесное;

Вечная слава герою! Вечный позор московским оккупантам!

Увидимся...

Покойся з Богом;

Вечная память тебе, мой брат;

Пусть с Богом покоится...

Царствие небесного сыну Божьему Богдану. Спи спокойно.

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Как сообщалось ранее, недавно под Авдеевкой погиб военный 92-ой отдельной механизированной бригады.

Также мы писали о том, что скончался еще один военный ВСУ, который попал под обстрел колонны ДонОГА.

Напомним, на днях в результате выстрела вражеского снайпера на Донбассе в районе ООС погиб 29-летний воин ВСУ Владимир Салитра. Боец проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.