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Обстрел автоколонны главы ДонОГА: умер еще один воин ВСУ

STYLERВойна    13.07.2019 - 09:39
Обстрел автоколонны главы ДонОГА: умер еще один воин ВСУ
Фото: коллаж РБК-Украина

Количество жертв обстрела автоколонны чиновника увеличилось до двух военных

Обстрел автоколонны главы Донецкой ОГА Павла Кириленко боевиками "ДНР" на Донбассе из ПТУР произошел 10 июля возле села Гранитное и квалифицирован как теракт. Количество жертв нападения увеличилось до двух военных ВСУ. От тяжелых травм в больнице в Днепре скончался 32-летний боец Сергей из Николаева. Об этом сообщает издание real-vin.com.

В день атаки оккупантов по автомобилю "КрАЗ" погиб 21-летний старший матрос-наводчик Антон Фака, а оператор отделения взвода беспилотных авиационных комплексов с многочисленными осколочными ранениями грудной клетки, живота, ног и шеи был госпитализирован в областную больницу им. Мечникова. К сожалению, раны оказались фатальными.

У погибшего военного в Николаеве остались двое сыновей 6 и 11 лет.

Главный врач больницы Сергей Рыженко сообщил, что вследствие тяжелых травм, в том числе, черепа, 32-летний воин скончался.

У старшего матроса была открытая ЧМТ, перелом лобной кости с переходом на лобные пазухи, ранение височной области справа, десятки осколков вонзились в голову, шею, грудную клетку, брюшную стенку. Очень пострадали глаза. Пневмоторакс справа. 

Про кончину военного также сообщил общественный деятель Назар Приходько в своем Twitter.

Обстрел автоколонны главы ДонОГА: умер еще один воин ВСУ

Скрин: twitter.com/nazareye

Военные сопровождали чиновника 10 июля, и в грузовик попала вражеская ракета из ПТУР возле села Гранитное на Старогнатовском плацдарме. В результате теракта глава Донецкой ОГА не пострадал.

Обстрел автоколонны главы ДонОГА: умер еще один воин ВСУ

Иллюстративное фото (Telegram WarJournal.jpg)

Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе погиб боец-доброволец, который два года находился в плену у боевиков.

Также мы писали о том, что в результате выстрела вражеского снайпера на Донбассе в районе ООС погиб 29-летний воин ВСУ Владимир Салитра. Боец проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

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