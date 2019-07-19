На фронті загинув 28-річний снайпер: вдома залишилися мама, дружина та діти (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Прощання із загиблим героєм відбудеться у Хмельницькому 21 липня на майдані Незалежності

На Донбасі загинув воїн ЗСУ Богдан Бігус. 28-річний старший солдат служив у 8-му окремому полку спеціального призначення. Боєць загинув 18 липня від поранень під час виконання бойового завдання. Як повідомили в прес-службі Хмельницької облради, прощання з військовослужбовцем відбудеться у неділю, 21 липня, о 12.00 на майдані Незалежності.

Снайпер 1991 року народження підірвався на розтяжці в зоні проведення ООС.

Богдан Бігус родом із Хмельницького. Воїн повертався з бойового завдання зі своїм другом і натрапив на розтяжку. Через значні осколкові поранення загинув на місці. Його побратима госпіталізували.

У Богдана залишилася мама, дружина і двоє маленьких дітей.

Військовий ЗСУ Богдан Бігус загинув 18 липня на Донбасі (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

Військовий комісар Хмельницького обласного комісаріату Сергій Присяжнюк вже повідомив про трагедію мамі Богдана, передають місцеві ЗМІ.

"Зараз робимо все необхідне, щоб швидше доставити тіло військового додому. Поки точна дата поховання не відома. Про це буде повідомлено пізніше", - сказав він.

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого молодого воїна і висловлюють слова подяки за його відвагу і мужність, за захист від окупантів.

Світла пам'ять, царство небесне;

Вічна слава герою! Вічна ганьба московським окупантам!

Побачимося...

Спочивай з Богом;

Вічна пам'ять тобі, мій брате;

Нехай з Богом спочиває...

Царства небесного Божому сину Богдану. Спи спокійно.

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Як повідомлялося раніше, нещодавно під Авдіївкою загинув військовий 92-ї окремої механізованої бригади.

Також ми писали про те, що помер ще один військовий ЗСУ, який потрапив під обстріл колони ДонОДА.

Нагадаємо, днями в результаті пострілу ворожого снайпера на Донбасі в районі ООС загинув 29-річний воїн ЗСУ Володимир Салітра. Боєць проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.