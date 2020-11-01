Вместо фронта съездил в Святогорскую лавру? В сети расскритиковали нардепа Культенко

Фото: Артем Культенко (facebook.com)

Известный блогер раскритиковал "слугу" Культенко за поддержку РПЦ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Артем Культенко во время предвыборной поездки представителей политсилы на Донбасс мог, кроме всего прочего, посетить также Святогорскую лавру, в которой ранее базировались российские террористы и размещались их боеприпасы. Об этом со ссылкой на участников поездки сообщил блогер и телеведущий Сергей Руденко.

"Да-да, в ту самую лавру, где с началом войны в Донбассе базировались российские террористы и боеприпасы. Помните, как генерал Игорь Гордейчук рассказывал о "кадыровцах" в лавре? Словом, место, "намоленное" захватчиком", - пишет Руденко.

Про святе і грішне Передвиборчо-розважальна поїздка “слуг народу” на Донбас, під час якої вони колективно повідомляли... Posted by Сергій Руденко on Sunday, November 1, 2020

По его словам, Культенко - прихожанин Русской православной церкви в Украине, а четыре года назад еще стал семинаристом Киевской духовной семинарии УПЦ МП.

"Конечно, это - право каждого человека выбирать церковь, в которую ты ходишь молиться. Но обязанность политика, тем более - представителя провластной силы, заботиться об украинской государственности и независимости, а не поддерживать враждебные силы", - отмечает Руденко.

По его мнению, народные депутаты должны более ответственно относиться к своей публичной деятельности.

"Наши политики ходят в РПЦ, а потом мы удивляемся, что, оказывается, об агентах России в окружении Зеленского рассказывает британская разведка МИ-6. Наши политики ходят в РПЦ, а затем секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что в работу судей КС возможно вмешательство из России. Наши политики ходят в РПЦ, а потом оказывается, что в ней свой приют получают российские террористы и коллаборационисты. Наши политики ходят в РПЦ, а затем Онуфрий демонстративно не встает во время чествования памяти военных. РПЦ - это об интересах России в Украине", - добавляет блогер.

Напомним, ранее сообщалось, что Русская православная церковь (РПЦ) разорвет молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви (часть Греческой церкви), которые признали Православную церковь Украины.