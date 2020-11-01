Замість фронту з'їздив в Святогірську лавру? У мережі розкритикували нардепа Культенка

Фото: Артем Культенко (facebook.com)

Відомий блогер розкритикував "слугу" Культенка за підтримку РПЦ

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Артем Культенко під час передвиборної поїздки представників політсили на Донбас міг, крім усього іншого, відвідати також Святогорську лавру, в якій раніше базувалися російські терористи і розміщувалися їх боєприпаси. Про це з посиланням на учасників поїздки повідомив блогер і телеведучий Сергій Руденко.

"Так-так, ту саму лавру, де з початком війни в Донбасі базувалися російські терористи і боєприпаси. Пам'ятаєте, як генерал Ігор Гордійчук розповідав про "кадирівців" в лаврі? Словом, місце, "намолене" загарбником", - пише Руденко.

Про святе і грішне Передвиборчо-розважальна поїздка “слуг народу” на Донбас, під час якої вони колективно повідомляли... Posted by Сергій Руденко on Sunday, November 1, 2020

За його словами, Культенко - парафіянин Російської православної церкви в Україні, а чотири роки тому став ще семінаристом Київської духовної семінарії УПЦ МП.

"Звичайно, це - право кожної людини вибирати церкву, в яку ти ходиш молитися. Але обов'язок політика, тим більше - представника провладної сили, дбати про українську державність й незалежність, а не підтримувати ворожі сили", - зазначає Руденко.

На його думку, народні депутати повинні більш відповідально ставитися до своєї публічної діяльності.

"Наші політики ходять в РПЦ, а потім ми дивуємося, що, виявляється, про агентів Росії в оточенні Зеленського розповідає британська розвідка МІ-6. Наші політики ходять в РПЦ, а потім секретар РНБО Олексій Данилов каже, що в роботу суддів КС можливе втручання з Росії. Наші політики ходять в РПЦ, а потім виявляється, що в ній свій притулок отримують російські терористи і колабораціоністи. Наші політики ходять в РПЦ, а потім Онуфрій демонстративно не встає під час вшанування пам'яті військових. РПЦ - це про інтереси Росії в Україні", - додає блогер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська православна церква (РПЦ) розірве молитовне спілкування з ієрархами Елладської православної церкви (частина Грецької церкви), які визнали Православну церкву України.