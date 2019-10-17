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РПЦ разорвет отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ

Новости » Общество    17.10.2019 - 16:15
РПЦ разорвет отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ
Фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл (из открытых источников)

В Москве состоялся внеочередной синод Русской православной церкви

Русская православная церковь (РПЦ) разорвет молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви (часть Греческой церкви), которые признали Православную церковь Украины. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передают российские СМИ.

Отметим, сегодня в Москве состоялся внеочередной синод Русской православной церкви. Его собрал патриарх Кирилл - из-за признания Православной церкви Украины сначала Константинопольским патриархатом, а теперь и Элладской церковью.

"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ", - сказал он.

РПЦ также уполномочила патриарха Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля Элладской церкви, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.

РБК-Украина сообщало, что Элладская церковь признала каноничность автокефалии ПЦУ. Кроме того, предстоятель Элладской церкви продолжит заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.

Отметим, в сентябре суд приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата. Ликвидация данной церкви была условием создания автокефальной ПЦУ.

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