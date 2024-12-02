Фролова, Козловський та інші. Українські зірки, які відгуляли весілля у 2024 році

2024 рік став особливим для українських зірок, які вирішили поєднати свої долі в офіційному шлюбі. Відомі актори, співаки, телеведучі не лише зробили важливий крок у своєму особистому житті, а й поділилися радісними моментами з шанувальниками.
Хто з українських селебрітіз відсвяткував весілля у цьому році - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Cпівак та військовослужбовець Віталій Козловський таємно одружився зі своєю менеджеркою Юлією Бакуменко. Про це він повідомив фанам у день свого народження, 6 березня.
До слова, пишних гулянь пара не робила.
Віталій Козловський з Юлією Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
"Юля мила посуд на кухні, я просто підійшов і сказав, що 29 грудня в мене буде 20-річчя творчої діяльності, і ми одружимося. Вона миє посуд, каже: "Добре". Я пішов далі, вона домивала посуд. Був сильний обстріл, ми невиспані - в машині, сфотографувалися, зайшли в РАЦС, розписалися і навіть біля РАЦСУ не зробили жодної фотографії. Після того зустрілися з друзями, трішки побули з ними й поїхали у торговельний центр купувати обручки", - розповідав артист.
Цього року у подружжя також народився синочок, якого вони назвали Оскаром.
Віталій Козловський з Юлією Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Ведуча Василіса Фролова через три роки після народження сина вирішила узаконити свої стосунки з його батьком: вона та продюсер Дмитро Котеленець зв'язали себе узами шлюбу в Абу-Дабі, де живуть з початку повномасштабної війни.
Василіса Фролова з чоловіком та сином (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Від пишної церемонії пара відмовилася. Василіса та Дмитро скромно розписалися в місцевому РАГСі, і їхнім свідком був їхній син Родіон. Він же ніс поділ маминої весільної сукні - знаменитість все ж не відмовила собі в задоволенні вбратися в біле.
Вона обрала ретро-сукню в стилі початку 20-го століття. Дмитро одягнув сорочку з гербом України та джинси.
Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару оголосила про заручини зі своїм обранцем Рісом близько року тому. А в цьому році вони одружилися. У соцмережах артистка похвалилася зворушливими сімейними кадрами, зробленими під час святкування.
Ірина Сопонару з родиною (фото: instagram.com/irinasoponaru)
На опублікованих світлинах молодята постали у святкових вбраннях: Сопонару обрала лаконічну білу сукню, яка підкреслила фігуру; у той час як її вже законний чоловік, який є британцем, з'явився на особливому заході у вишиванці. На події були присутні найближчі люди пари.
Ірина Сопонару з чоловіком (фото: instagram.com/irinasoponaru)
Співачка Аліна Гросу також у цьому році змінила свій сімейний статус і вийшла заміж за чоловіка, якого вона ретельно приховує.
Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)
Свято було максимально камерним і лише для неї та коханого. Все тому, що виконавиця переконана, що це не на часі й помпезність весілля аж ніяк не грає ролі у подальшому подружньому житті.
Співак Позитив повідомив про своє одруження з танцівницею Юлією Сахневич у липні. Пізніше ж він зізнався, що щаслива подія сталася набагато раніше.
"Насправді в соцмережах ми показали, що одружилися лише зараз, але у шлюбі офіційно перебуваємо вже більше року", - розповів Олексій Завгородній.
Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)
Зі слів екс-учасника "Время и стекло", святкування вони з коханою вирішили не влаштовувати.
"Ми не робили весілля, просто красиво розписалися, потім у нас була вечеря з рідними. Я не думаю, що зараз той час, щоб влаштовувати гучні святкування", - зазначив він.
А нещодавно стало відомо, що Олексій та Юлія невдовзі вперше стануть батьками.
Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)
Після розлучення у 2022 році зірка серіалу "Будиночок на щастя" Костянтин Войтенко наважився на другий шлюб. Його обраницею стала дизайнерка Наталія Камінська, пропозицію якій він зробив на День святого Валентина.
Закохані розписалися в одному з київських РАЦСів, поставши на святі в незвичних чорних образах.
Костянтин Войтенко з дружиною (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
Актор зазначив, що вони вирішили провести розпис лише вдвох, без гостей, аби не відволікатися та максимально насолодитися компанією один одного.
Костянтин Войтенко з дружиною (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
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