Фролова, Козловский и другие. Украинские звезды, которые отгуляли свадьбу в 2024 году

Виталий Козловский

Певец и военнослужащий Виталий Козловский тайно женился на своем менеджере Юлии Бакуменко. Об этом он сообщил фанам в день своего рождения, 6 марта.

К слову, пышных гуляний пара не делала.

Виталий Козловский с Юлией Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Юля мыла посуду на кухне, я просто подошел и сказал, что 29 декабря у меня будет 20-летие творческой деятельности, и мы поженимся. Она моет посуду, говорит: "Хорошо". Я пошел дальше, она домывала посуду. Был сильный обстрел, мы невыспавшиеся - в машине, сфотографировались, зашли в ЗАГС, расписались и даже возле ЗАГСа не сделали ни одной фотографии. После этого встретились с друзьями, немного побыли с ними и поехали в торговый центр покупать кольца", - рассказывал артист.

В этом году у супругов также родился сыночек, которого они назвали Оскаром.

Виталий Козловский с Юлией Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Василиса Фролова

Ведущая Василиса Фролова спустя три года после рождения сына решила узаконить свои отношения с его отцом: она и продюсер Дмитрий Котеленец связали себя узами брака в Абу-Даби, где живут с начала полномасштабной войны.

Василиса Фролова с мужем и сыном (фото: instagram.com/vasyafrolova)

От пышной церемонии пара отказалась. Василиса и Дмитрий скромно расписались в местном ЗАГСе, и их свидетелем был их сын Родион. Он же нес подол маминого свадебного платья - знаменитость все же не отказала себе в удовольствии нарядиться в белое.

Она выбрала ретро-платье в стиле начала 20-го века. Дмитрий надел рубашку с гербом Украины и джинсы.

Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Ирина Сопонару

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару объявила о помолвке со своим избранником Рисом около года назад. А в этом году они поженились. В соцсетях артистка похвасталась трогательными семейными кадрами, сделанными во время празднования.

Ирина Сопонару с семьей (фото: instagram.com/irinasoponaru)

На опубликованных фотографиях молодожены предстали в праздничных нарядах: Сопонару выбрала лаконичное белое платье, которое подчеркнуло фигуру; в то время как ее уже законный муж, который является британцем, появился на особом мероприятии в вышиванке. На событии присутствовали самые близкие люди пары.

Ирина Сопонару с мужем (фото: instagram.com/irinasoponaru​​)

Алина Гросу

Певица Алина Гросу также в этом году изменила свой семейный статус и вышла замуж за мужчину, которого она тщательно скрывает.

Алина Гросу с мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)

Праздник был максимально камерным и только для нее и любимого. Все потому, что исполнительница убеждена, что это не ко времени и помпезность свадьбы отнюдь не играет роли в дальнейшей супружеской жизни.

Позитив и Юлия Сахневич

Певец Позитив сообщил о своей женитьбе на танцовщице Юлии Сахневич в июле. Позже же он признался, что счастливое событие произошло гораздо раньше.

"На самом деле в соцсетях мы показали, что поженились только сейчас, но в браке официально находимся уже больше года", - рассказал Алексей Завгородний.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff​​)

По словам экс-участника "Время и стекло", празднование они с любимой решили не устраивать.

"Мы не делали свадьбу, просто красиво расписались, потом у нас был ужин с родными. Я не думаю, что сейчас то время, чтобы устраивать громкие празднования", - отметил он.

А недавно стало известно, что Алексей и Юлия вскоре впервые станут родителями.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff​​)

Константин Войтенко

После развода в 2022 году звезда сериала "Будиночок на щастя" Константин Войтенко решился на второй брак. Его избранницей стала дизайнер Наталья Каминская, предложение которой он сделал на День святого Валентина.

Влюбленные расписались в одном из киевских ЗАГСов, представ на празднике в непривычных черных образах.

Константин Войтенко с женой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko​​)

Актер отметил, что они решили провести роспись только вдвоем, без гостей, чтобы не отвлекаться и максимально насладиться компанией друг друга.

​​ Константин Войтенко с женой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko​​)