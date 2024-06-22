Від успіху до краху: 5 українських зірок, які втратили славу під час великої війни

Герої нашого сьогоднішнього матеріалу багато років будували свою кар'єру в Україні і були тут дуже популярними. Однак після початку повномасштабного вторгнення все змінилося. Дехто емігрував за кордон і взагалі зник з інформаційного простору, а хтось намагається відновити свою репутацію після скоєних помилок.

Про кого йде мова - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Потап

Після початку повномасштабного вторгнення репер проживав у кількох країнах. У лютому 2024 року він оголосив про поїздку в Колумбію для просування своєї кар'єри, плануючи там зустрітися з місцевими зірками і працювати з ними.

Його дружина, співачка Настя Каменських вирушила з ним. Пізніше Потап повідомив, що живе в Іспанії.

Українці критикують артиста за його позицію і підтримку України з-за кордону. Багато знаменитостей навіть заявили, що продюсеру не місце в нашому шоу-бізнесі.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Настя Каменських

Співачка була однією з найпопулярніших в Україні, успішно нею гастролювала та була суддею популярних вокальних шоу. Вона також знімалася в рекламі та була обличчям відомих брендів.

На початку великої війни, як і Потап, Настя перебувала в Іспанії. Вона розповідала, що доносила правду про війну в Україні іспанським ЗМІ.

Вперше виконавиця повернулася в Україну влітку 2022 року, де дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, що спровокувало безліч мемів.

Багато хто не повірив у щирість слів виконавиця, вважаючи її поведінку неприродною і висловлювання дивними.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя також намагалася виправдати свого чоловіка Потапа, зокрема за пісню "Волонтер", заявивши, що не бачить у ній нічого поганого, і додала, що Олексій, як і всі люди, має право на помилку.

Після повернення в Україну співачка вирушила в тур містами країни, але зали не заповнювалися. У підсумку вона вирішила змінити напрямок своєї кар'єри і знову поїхала в Іспанію.

Там артистка випускає іспаномовні пісні, включно зі спільними роботами із зарубіжними виконавцями, і періодично дає інтерв'ю місцевим журналістам про Україну.

Олег Винник

У лютому 2022 року співак виїхав до Німеччини, де живе досі. Тоді він пояснював свій від'їзд тим, що хворіє на серйозну хворобу і проходить лікування за кордоном, а також тим, що є резидентом Німеччини.

Примітно, що Винник жодного разу не згадав про війну в Україні, стверджуючи, що мовчить, бо його ніхто не слухатиме.

Ба більше, він говорив, що шкодує про те, що не служить на фронті. Однак шанувальники не повірили його словам, а деякі навіть різко його засудили і більше не хочуть бачити його в українському шоу-бізнесі.

Олег Винник (фото: кадр з відео)

Влад Яма

Танцівник Влад Яма побудував блискучу кар'єру в Україні. Він був постійним суддею популярного шоу "Танці з зірками", брав участь у гумористичній програмі "Ліга сміху" та був одним із ведучих шоу "Твій день".

Після початку великої він з родиною виїхав до США. Хореограф стверджував, що виїхав 24 лютого 2022 року, коли кордони ще були відкриті для чоловіків.

Пізніше Яма повідомив, що в перші дні російського вторгнення перебував у Запорізькій області, допомагаючи батькам евакуюватися.

Коли стало відомо, що танцівник перебуває за океаном, у мережі здійнялася хвиля хейту, яка триває досі.

Шанувальники Влада вважають, що він мав залишитися на батьківщині та допомагати військовим. Однак сам хореограф заявляє, що приносить більше користі, перебуваючи в США, де збирає гроші для ЗСУ та бере участь у благодійних заходах.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Світлана Лобода

Артистка мала величезну армію прихильників у пострадянських країнах, включно зі значною кількістю слухачів в Україні.

Протягом деякого часу Світлана була учасницею відомого гурту "ВІА Гра" і представляла Україну на конкурсі Євробачення з піснею "Be My Valentine", посівши 12-те місце.

З 2014 року вона працювала на російському ринку, брала участь у різних програмах і отримувала нагороди в Росії.

Незважаючи на те, що вона останні роки жила і працювала там, виконавиця продовжувала збирати великі аудиторії в Україні.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Її кар'єра тут зазнала краху через неоднозначну позицію щодо війни Росії проти України.

На початку вона мовчала, потім записала відео, в якому висловила свої емоції та закликала припинити конфлікт. Згодом вона визнала, що РФ почала війну і почала підтримувати українські ініціативи, але це було тимчасово.

Лобода продовжила виконувати російські пісні та виступати на одній сцені з громадянами країни-агресора.

Наразі співачка проживає у Латвії і дає концерти в різних країнах, переважно для російськомовної аудиторії.