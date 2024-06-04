Фритата зі спаржею та сиром: рецепт ідеального італійського сніданку

Що потрібно для фритати

Для того, щоб приготувати цей італійський сніданок, потрібні наступні інгредієнти:

яйця - 5 шт.;

бекон - 40 г;

сир твердий - 70 г;

спаржа - 1 пучок (або 5-7 ст. л. замороженої);

молоко (бажана жирність 2,5%) - 2 ст. л.;

олія - 1 ст. л.;

лимонна цедра - 1/4 ч. л.;

перець - до смаку;

сіль - до смаку.

Як готувати фритату

Найкраще готувати фритату в такому посуді, який можна використовувати як пательню, так і як форму для випічки в духовці. Проте, якщо такого посуду немає, краще готувати фритату в духовці в невеликій формі для випікання.

Промийте спаржу, наріжте її на шматочки 1-1,5 см завдовжки. Якщо спаржа заморожена, мити її не потрібно. Сир натріть на терці, як і цедру лимона.

Наріжте бекон великими шматочками. Духовку розігрівайте до 180 градусів, поставивши решітку у верхній частині.

Розбийте в миску яйця, додайте сир, молоко і лимонну цедру, посоліть і поперчіть.

Якщо ви маєте універсальну пательню, яка підійде як форма для випічки, спочатку використайте її як пательню - розігрійте її з олією всипте спаржу та бекон. Готуйте до хрусткості спаржі.

Якщо використовуєте заморожену спаржу, то спочатку присмажте її, а потім додайте бекон.

Якщо ж ви маєте окремі пательню і форму для випічки, цей крок, як і наступні, можна виконати, одразу використавши форму і духовку.

Після цього вогонь зменште до мінімального та вилийте до пательні яєчну суміш. Обережно перемішайте для рівномірного розподілення начинки.

Накрийте пательню кришкою, і готуйте приблизно 9 хвилин на мінімальному вогні. Яєчна суміш має схопитися знизу, але не має стати коричневою.

Після цього висипте сир по поверхні фритати і переставте пательню до духовки на хвилину до легкого підрум'янення.

Витягніть пательню, зачекайте 5 хвилин, доки страви не стане кімнатної температури - і сніданок готовий.