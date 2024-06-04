Фритата со спаржей и сыром: рецепт идеального итальянского завтрака

Что нужно для фритата

Для того чтобы приготовить этот итальянский завтрак, нужны следующие ингредиенты:

яйца - 5 шт.;

бекон - 40 г;

сыр - 70 г;

спаржа - 1 пучок (или 5-7 ст. л. замороженной);

молоко (желательная жирность 2,5%) - 2 ст. л.;

масло - 1 ст. л.;

лимонная цедра - 1/4 ч. л.;

перец - по вкусу;

соль - по вкусу.

Как готовить фритату

Лучше всего готовить фритату в такой посуде, которую можно использовать как сковороду, так и как форму для выпечки в духовке. Однако если такой посуды нет, лучше готовить фритату в духовке в небольшой форме для выпекания.

Промойте спаржу, нарежьте ее на кусочки 1-1,5 см длиной. Если спаржа заморожена, мыть ее не нужно. Сыр натрите на терке, как и цедру лимона.

Нарежьте бекон большими кусочками. Духовку разогревайте до 180 градусов, поставив решетку в верхней части.

Разбейте в миску яйца, добавьте сыр, молоко и лимонную цедру, посолите и поперчите.

Если у вас есть универсальная сковорода, которая подойдет как форма для выпечки, сначала используйте ее как сковороду - разогрейте ее с маслом, всыпьте спаржу и бекон. Готовьте до хрустящей спаржи.

Если вы используете замороженную спаржу, то сначала поджарьте ее, а затем добавьте бекон.

Если же вы имеете отдельную сковороду и форму для выпечки, этот шаг, как и последующие, можно выполнить, сразу используя форму и духовку.

После этого огонь убавьте до минимального и вылейте в сковороду яичную смесь. Аккуратно перемешайте для равномерного распределения начинки.

Накройте сковороду крышкой и готовьте примерно 9 минут на минимальном огне. Яичная смесь должна схватиться снизу, но не должна стать коричневой.

После этого высыпьте сыр по поверхности фритаты и переставьте сковороду в духовку на минуту до легкого подрумянивания.

Вытяните сковороду, подождите 5 минут, пока блюдо не станет комнатной температуры - и завтрак готов.