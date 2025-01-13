Фрикасе з лосося: рецепт вишуканої сімейної вечері

Що потрібно для фрикасе з лосося

Для того, щоб приготувати фрикасе з лосося, знадобляться ці продукти:

філе лосося без шкіри - 240 г

морква - 120 г

картопля - 160 г

томати чері - 240 г

цукіні - 120 г

цибуля ріпчаста - 100 г

стручкова квасоля - 80 г

зелений горошок - 80 г

рибний бульйон - 400 мл

вершки (жирність 33%) - 320 мл

вино біле сухе - 160 мл

олія соняшникова - 80 мл

паста місо соєва - 40 г

петрушка - 20 г

сіль - 6 г

Як готувати фрикасе з лосося

Для того, щоб приготувати фрикасе з лосося, можна використовувати свіжу або заморожену рибу. Перед приготуванням необхідно видалити кісточки та нарізати рибу на невеликі шматочки.

Картоплю та моркву необхідно помити та відварити до готовності, не знімаючи шкірку. Варені овочі потрібно почистити і нарізати соломкою або кубиками завтовшки 5 мм.

Цукіні потрібно помити, почистити і також нарізати кубиками або соломкою. Цибулю почистьте і наріжте на маленькі кубики. Помідори потрібно помити, обсушити та розрізати навпіл.

Добре розігрійте пательню, змастивши її олією. Спочатку викладіть картоплю, цукіні, моркву і цибулю. Всипте стручкову квасолю та обсмажте всі інгредієнти до легкої золотистої скоринки.

Після цього додайте лосось. Смажте рибу до зарум'янення, а потім додайте помідори та зелений горошок. Коли всі інгредієнти обсмажаться, їх потрібно протушкувати.

Для цього влийте в пательню вино та випаруйте спирт на невеликому вогні. Тоді влийте вершки з бульйоном, додайте місо-пасту та сіль до смаку.

Доведіть соус до кипіння - тоді фрикасе з лососем буде готове. Перед подачею присипте його помитою та подрібненою зеленню.